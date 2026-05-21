Con 10 episodios y producida por Spielberg y Scorsese: el regreso del thtiller más perturbador de los 90 ya tiene fecha

La plataforma Apple TV+ estrena el próximo 5 de junio la serie "Cape Fear" , la primera adaptación televisiva del clásico thriller que reunió a Martin Scorsese y Steven Spielberg hace más de tres décadas. Con Javier Bardem como el temible Max Cady , la producción de diez capítulos promete actualizar una de las historias de venganza más perturbadoras del cine.

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A principios de los 90, Steven Spielberg estaba en la cima con "La lista de Schindler" y "Jurassic Park" , pero tenía otro plan en la cabeza. El director quería hacer una nueva versión de "El cabo del miedo" , basada en la novela de 1957, aunque a último momento se arrepintió, ya que decidió que era demasiado violenta para él y le pasó la posta a Martin Scorsese, bajo el ala de su productora Amblin Entertainment .

Esa película de 1991 se convirtió en uno de los thrillers más pesados de la historia, con un Robert De Niro que asustaba a cualquiera. Ahora, 35 años después , los dos genios del cine se vuelven a juntar como productores ejecutivos para esta versión en formato serie y darle una vuelta de tuerca a la vida de la familia Bowden.

Javier Bardem toma el relevo de De Niro como Max Cady

El encargado de ponerse en la piel del asesino convicto es Javier Bardem, que toma el relevo de De Niro para perseguir a los abogados Anna y Tom Bowden, interpretados por Amy Adams y Patrick Wilson. La trama arranca cuando Cady sale de prisión con un plan de venganza entre ceja y ceja contra quienes lo metieron adentro. Con su reaparición, la presión sobre Anna y Tom aumenta progresivamente a lo largo de los diez episodios.

La serie fue creada por Nick Antosca y arranca con un doble episodio el 5 de junio. Después, la plataforma estrenará un capítulo por semana hasta llegar al final el 31 de julio. Es uno de los estrenos más esperados del año que inevitablemente nos trae a la cabeza el grito de "Abogadoooo", esa frase que ya es parte de la historia grande del suspenso.