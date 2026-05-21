21 de mayo de 2026 - 11:16

"Se me cumplió un sueño": la periodista de TN que se muda a LN+ y hará dupla con Robertito Funes

Es una conocida periodista que dio un paso a un costado hace unos meses tras enfrentar problemas familiares.

La periodista que deja TN para sumarse a un programa en LN+ con Robertito Funes.

La periodista que deja TN para sumarse a un programa en LN+ con Robertito Funes.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Cecilia Insigna, reconocida por su trabajo como cronista de exteriores, reveló la noticia a través de sus redes sociales y aseguró que se trata de uno de los desafíos más importantes de su carrera.

Cecilia Insinga confirmó su salida de TN

En una serie de historias de Instagram, Insinga habló por primera vez sobre el final de su etapa en la señal de noticias del Grupo Clarín y explicó que ya no forma parte del canal desde hace algunos meses.

Cecilia Insignia en TN.
Cecilia Insinga en TN.

Cecilia Insinga en TN.

“Sí, me fui de TN”, expresó la periodista, que llevaba años cubriendo móviles y noticias en la calle. Según contó, decidió dar un paso al costado porque comenzaron a surgir nuevas oportunidades laborales que marcarán un cambio fuerte en su perfil profesional.

Aunque evitó dar demasiados detalles en un principio, reconoció que los trascendidos publicados en distintos portales eran ciertos. Durante sus publicaciones, la periodista también reveló que eligió mantener silencio durante varias semanas por cuestiones familiares vinculadas a la salud de su padre.

Cómo será el nuevo programa de Cecilia Insinga y Robertito Funes

Más tarde, la periodista publicó un breve adelanto grabado en un estudio de televisión junto al mendocino Robertito Funes Ugarte. Allí se los vio sonrientes, vestidos de gala y frente a una escenografía vinculada a LN+.

Poco después, confirmó oficialmente que ambos compartirán la conducción de un nuevo ciclo informativo que saldrá al aire muy temprano por la mañana.

Cecilia Insignia es la periodista que deja TN para sumarse a un programa en LN+ con Robertito Funes.
Cecilia Insinga es la periodista que deja TN para sumarse a un programa en LN+ con Robertito Funes.

Cecilia Insinga es la periodista que deja TN para sumarse a un programa en LN+ con Robertito Funes.

“Se me cumplió un sueño”, afirmó Cecilia Insinga al hablar de esta nueva etapa. Además, adelantó que el programa combinará actualidad, información y humor, con la intención de ofrecer una propuesta más distendida para arrancar el día.

Según explicó, todavía no hay una fecha confirmada para el estreno, aunque aseguró que el debut será “muy pronto”.

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