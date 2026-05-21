El nuevo true crime de Netflix que le ganó a "Apex" con Charlize Theron: la joven mató a su novio en un choque

El documental sigue la historia de una adolescente de 17 años que ocasionó un incidente fatal de tránsito en Estados Unidos en 2022.

El nuevo documental que le ganó a "Apex" de Charlize Theron en Netflix: la joven mató a su novio en un choque

El true crime volvió a golpear fuerte en Netflix y esta vez un documental logró superar incluso a una de las películas más comentadas del momento, "Apex" de Charlize Theron. Con millones de reproducciones en pocos días, sigue la historia real sobre una adolescente acusada de matar a su novio en un brutal choque.

"El choque" es el documental que alcanzó 11,7 millones de reproducciones y dejó atrás a "Apex" que acumuló 10,6 millones. La producción reconstruye un caso ocurrido en Estados Unidos que sigue generando debate por las dudas sobre lo que realmente pasó aquella madrugada.

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La historia se remonta a julio de 2022, en Ohio, cuando un automóvil impactó a más de 160 kilómetros por hora contra un edificio de ladrillos. El choque causó la muerte inmediata de Dominic Russo y Davion Flanagan, mientras que la conductora, una joven de 17 años, fue la única sobreviviente.

Uno de los puntos que más impacto genera en Netflix es que el documental incluye el testimonio de la protagonista desde la cárcel. Allí sostiene que no recuerda con claridad lo ocurrido y asegura que nunca tuvo intención de provocar el accidente.