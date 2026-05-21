21 de mayo de 2026 - 10:11

El nuevo true crime de Netflix que le ganó a "Apex" con Charlize Theron: la joven mató a su novio en un choque

El documental sigue la historia de una adolescente de 17 años que ocasionó un incidente fatal de tránsito en Estados Unidos en 2022.

El nuevo documental que le ganó a Apex de Charlize Theron en Netflix: la joven mató a su novio en un choque

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"El choque" es el documental que alcanzó 11,7 millones de reproducciones y dejó atrás a "Apex" que acumuló 10,6 millones. La producción reconstruye un caso ocurrido en Estados Unidos que sigue generando debate por las dudas sobre lo que realmente pasó aquella madrugada.

"Apex", la nueva película de Netflix con Charlize Theron

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La historia se remonta a julio de 2022, en Ohio, cuando un automóvil impactó a más de 160 kilómetros por hora contra un edificio de ladrillos. El choque causó la muerte inmediata de Dominic Russo y Davion Flanagan, mientras que la conductora, una joven de 17 años, fue la única sobreviviente.

Uno de los puntos que más impacto genera en Netflix es que el documental incluye el testimonio de la protagonista desde la cárcel. Allí sostiene que no recuerda con claridad lo ocurrido y asegura que nunca tuvo intención de provocar el accidente.

El documental de Netflix sobre una joven que causó un choque donde murió su novio.
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“El choque”, el documental que es furor en Netflix

La producción explora dos teorías completamente opuestas. Por un lado, la Justicia estadounidense concluyó que el hecho fue intencional y condenó a la joven a dos penas simultáneas de 15 años a cadena perpetua. Por otro, la defensa insiste en que pudo tratarse de una emergencia médica.

Según sus abogados y familiares, la adolescente padecía síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), una condición que podría haber provocado un desmayo mientras manejaba. Sin embargo, los tribunales rechazaron todas las apelaciones y dejaron firme la sentencia.

Embed - El Choque (2026) The Crash - HD Trailer Oficial Audio Español Latino - Documental

Además de reconstruir el caso con imágenes, entrevistas y material judicial, el documental muestra cómo es la vida actual de la protagonista dentro del Reformatorio de Mujeres de Ohio, donde pasa sus días pintando y escribiendo un diario personal.

La primera posibilidad de solicitar libertad condicional recién llegará en septiembre de 2037, por lo que todavía le quedan más de diez años en prisión antes de poder intentar recuperar su libertad.

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