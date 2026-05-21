21 de mayo de 2026 - 10:34

El actor de "House of the Dragon" que confirmó un importante cambio del libro original en la tercera temporada

Freddie Fox contó un detalle sobre su personaje que implica una alteración clave del libro de George R.R. Martin.

A un actor de House of the dragon se le escapó un detalle que modifica el rumbo original del libro Fire & Blood.

A un actor de "House of the dragon" se le escapó un detalle que modifica el rumbo original del libro "Fire & Blood".

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La tercera temporada de “House of the Dragon” todavía no se estrenó, pero un comentario inesperado de uno de sus actores despertó teorías entre los fans. Todo apunta a que HBO Max modificará un momento clave de "Fire & Blood", el libro de George R. R. Martin en el que se basa la serie.

Leé además

El saxofonista argentino Bernardo Monk regresa al festival jazzero de Godoy Cruz

San Vicente Jazz 2026 enciende sus luces con Bernardo Monk como gran atracción
La periodista que deja TN para sumarse a un programa en LN+ con Robertito Funes.

"Se me cumplió un sueño": la periodista de TN que se muda a LN+ y hará dupla con Robertito Funes

Por Redacción Espectáculos

La pista surgió a partir de una entrevista reciente de Freddie Fox, el actor que interpreta a Gwayne Hightower, personaje presentado en la segunda temporada como hermano de Alicent Hightower y aliado del bando verde durante la Danza de los Dragones.

Freddie Fox, el actor que interpreta a Gwayne Hightower en "House of the dragon".
Freddie Fox, el actor que interpreta a Gwayne Hightower en

Freddie Fox, el actor que interpreta a Gwayne Hightower en "House of the dragon".

Durante una charla con Hello! Magazine, Fox habló sobre sus próximos proyectos y dejó escapar un detalle que no pasó desapercibido: aseguró que volverá para la cuarta y última temporada de “House of the Dragon”. La frase fue suficiente para que los seguidores más atentos detectaran un posible cambio importante respecto al material original.

El cambio de “House of the Dragon” que contradice el libro

En “Fire & Blood”, Gwayne Hightower muere durante la llamada Caída de Desembarco del Rey, uno de los acontecimientos más importantes de la guerra civil Targaryen. Según las especulaciones sobre la cronología de la serie, ese evento debería ocurrir en la tercera temporada.

Embed - La Casa del Dragón - Temporada 3 | Teaser Tráiler Oficial en Español | HBO Max

Sin embargo, si Freddie Fox regresará para la cuarta entrega, entonces el personaje probablemente sobreviva a hechos que, en el libro, terminan con su muerte.

La teoría cobra todavía más fuerza por las imágenes promocionales que HBO Max mostró de la nueva temporada. En uno de los avances, Gwayne aparece lejos de Desembarco del Rey y aparentemente acompañado por las tropas de Criston Cole y Aemond Targaryen rumbo a Harrenhal. Esto alimentó la idea de que la adaptación ampliará considerablemente el rol del personaje.

HBO Max volvería a modificar la historia original

HBO Max modificará un momento clave de "Fire & Blood", el libro de George R. R. Martin en el que se basa la serie.
HBO Max modificará un momento clave de

HBO Max modificará un momento clave de "Fire & Blood", el libro de George R. R. Martin en el que se basa la serie.

No sería la primera vez que House of the Dragon toma distancia de la obra de George R. R. Martin. La segunda temporada recibió críticas de parte de algunos lectores por cambios narrativos y diferencias en la construcción de ciertos personajes.

Todo indica que los grandes eventos de la Danza de los Dragones seguirán presentes, aunque con variaciones importantes en el destino de varios protagonistas secundarios. Entre los momentos más esperados aparecen la Batalla del Gaznate y la Caída de Desembarco del Rey, dos conflictos centrales para el futuro de la Casa Targaryen.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix anunció la fecha de estreno para el final de 100 años de soledad de Gabriel Garcia Márquez

Fecha de estreno: Netflix confirmó el final con cambios de "100 años de soledad" y no falta nada

Por Redacción Espectáculos
El ex Gran Hermano desmintió su fallecimiento en redes sociales.

Emma Vich fue dado por muerto y la confesión del ex Gran Hermano paralizó las redes sociales: "Estoy en..."

Por Agustín Zamora
El nuevo documental que le ganó a Apex de Charlize Theron en Netflix: la joven mató a su novio en un choque

El nuevo true crime de Netflix que le ganó a "Apex" con Charlize Theron: la joven mató a su novio en un choque

Por Redacción Espectáculos
Fito Páez, abucheado en el Movistar Arena por cantar canciones de su nuevo álbum

Escándalo en el show de Fito Páez: fanáticos lo abuchearon porque no querían oír las nuevas canciones

Por Redacción Espectáculos