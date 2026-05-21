El actor de "House of the Dragon" que confirmó un importante cambio del libro original en la tercera temporada

Freddie Fox contó un detalle sobre su personaje que implica una alteración clave del libro de George R.R. Martin.

A un actor de "House of the dragon" se le escapó un detalle que modifica el rumbo original del libro "Fire & Blood".

La tercera temporada de “House of the Dragon” todavía no se estrenó, pero un comentario inesperado de uno de sus actores despertó teorías entre los fans. Todo apunta a que HBO Max modificará un momento clave de "Fire & Blood", el libro de George R. R. Martin en el que se basa la serie.

La pista surgió a partir de una entrevista reciente de Freddie Fox, el actor que interpreta a Gwayne Hightower, personaje presentado en la segunda temporada como hermano de Alicent Hightower y aliado del bando verde durante la Danza de los Dragones.

Freddie Fox, el actor que interpreta a Gwayne Hightower en "House of the dragon". Freddie Fox, el actor que interpreta a Gwayne Hightower en "House of the dragon". gentileza Durante una charla con Hello! Magazine, Fox habló sobre sus próximos proyectos y dejó escapar un detalle que no pasó desapercibido: aseguró que volverá para la cuarta y última temporada de “House of the Dragon”. La frase fue suficiente para que los seguidores más atentos detectaran un posible cambio importante respecto al material original.

El cambio de “House of the Dragon” que contradice el libro En “Fire & Blood”, Gwayne Hightower muere durante la llamada Caída de Desembarco del Rey, uno de los acontecimientos más importantes de la guerra civil Targaryen. Según las especulaciones sobre la cronología de la serie, ese evento debería ocurrir en la tercera temporada.

Embed - La Casa del Dragón - Temporada 3 | Teaser Tráiler Oficial en Español | HBO Max Sin embargo, si Freddie Fox regresará para la cuarta entrega, entonces el personaje probablemente sobreviva a hechos que, en el libro, terminan con su muerte.