El actor de "House of the Dragon" que confirmó un importante cambio del libro original en la tercera temporada

La tercera temporada de “House of the Dragon” todavía no se estrenó, pero un comentario inesperado de uno de sus actores despertó teorías entre los fans. Todo apunta a que HBO Max modificará un momento clave de "Fire & Blood", el libro de George R. R. Martin en el que se basa la serie.
La pista surgió a partir de una entrevista reciente de Freddie Fox, el actor que interpreta a Gwayne Hightower, personaje presentado en la segunda temporada como hermano de Alicent Hightower y aliado del bando verde durante la Danza de los Dragones.
Freddie Fox, el actor que interpreta a Gwayne Hightower en "House of the dragon".
Freddie Fox, el actor que interpreta a Gwayne Hightower en "House of the dragon".
gentileza
Durante una charla con Hello! Magazine, Fox habló sobre sus próximos proyectos y dejó escapar un detalle que no pasó desapercibido: aseguró que volverá para la cuarta y última temporada de “House of the Dragon”. La frase fue suficiente para que los seguidores más atentos detectaran un posible cambio importante respecto al material original.
El cambio de “House of the Dragon” que contradice el libro
En “Fire & Blood”, Gwayne Hightower muere durante la llamada Caída de Desembarco del Rey, uno de los acontecimientos más importantes de la guerra civil Targaryen. Según las especulaciones sobre la cronología de la serie, ese evento debería ocurrir en la tercera temporada.
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Sin embargo, si Freddie Fox regresará para la cuarta entrega, entonces el personaje probablemente sobreviva a hechos que, en el libro, terminan con su muerte.
La teoría cobra todavía más fuerza por las imágenes promocionales que HBO Max mostró de la nueva temporada. En uno de los avances, Gwayne aparece lejos de Desembarco del Rey y aparentemente acompañado por las tropas de Criston Cole y Aemond Targaryen rumbo a Harrenhal. Esto alimentó la idea de que la adaptación ampliará considerablemente el rol del personaje.
HBO Max volvería a modificar la historia original
HBO Max modificará un momento clave de "Fire & Blood", el libro de George R. R. Martin en el que se basa la serie.
HBO Max modificará un momento clave de "Fire & Blood", el libro de George R. R. Martin en el que se basa la serie.
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No sería la primera vez que House of the Dragon toma distancia de la obra de George R. R. Martin. La segunda temporada recibió críticas de parte de algunos lectores por cambios narrativos y diferencias en la construcción de ciertos personajes.
Todo indica que los grandes eventos de la Danza de los Dragones seguirán presentes, aunque con variaciones importantes en el destino de varios protagonistas secundarios. Entre los momentos más esperados aparecen la Batalla del Gaznate y la Caída de Desembarco del Rey, dos conflictos centrales para el futuro de la Casa Targaryen.