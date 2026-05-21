Escándalo en el show de Fito Páez: fanáticos lo abuchearon porque no querían oír las nuevas canciones

El músico Fito Páez vivió una situación insólita durante su recital de este miércoles en el Movistar Arena: parte del público lo abucheó y silbó por dedicar gran parte del show a presentar las canciones de su disco más reciente titulado "Novela".
El rosarino vivió con incomodidad gran parte de su show en el Movistar Arena porque la gente lo silbaba. Recién cuando el artista cantó los clásicos, el público se calmó.
El músico Fito Páez vivió una situación insólita durante su recital de este miércoles en el Movistar Arena: parte del público lo abucheó y silbó por dedicar gran parte del show a presentar las canciones de su disco más reciente titulado "Novela".
El artista tocó durante casi tres horas. De las 38 canciones del setlist, 25 correspondieron a su trabajo editado en 2025.
Aunque el concierto había sido anunciado justamente como la presentación oficial del nuevo álbum -de hecho, un posteo en Instagram así lo indica-, cientos de espectadores reaccionaron con fastidio mientras avanzaba el repertorio, al punto de que algunos comenzaron a silbar y a manifestar su descontento desde sus celulares, una escena a lo "Black Mirror" que rápidamente se viralizó en redes sociales.
De hecho, la cuenta de Instagram del Movistar Arena se llenó de cuestionamientos de los espectadores contra Fito.
La situación cambió recién sobre el final del recital, cuando llegaron los clásicos más conocidos de la carrera de Páez. Allí el clima se transformó y el público volvió a cantar junto al artista canciones emblemáticas como "El amor después del amor" y "Circo beat".
“¿Silbaban muchísimo? A cantar. Quiero escucharlos allá atrás”, lanzó el músico desde el escenario antes de interpretar uno de sus mayores éxitos, en un intento por revertir el clima tenso que se había generado en algunos sectores del estadio.
En el mundo de la música es habitual que los músicos prioricen el material nuevo durante las giras de presentación de discos, incluso relegando parte de sus hits históricos.
Figuras del rock como Luis Alberto Spinetta también sostuvieron esa lógica en distintos momentos de sus carreras, aun frente a críticas de espectadores que reclamaban repertorios más “clásicos”.
Universidad Prix
El amor
Brujas Salem de Prix
Maldivina y Turbialuz
Cuando el circo llega al pueblo
Naná / La siesta
Cruces de gin en sal
Jimmy Jimmy
Nobody Knows
Miss Understood
Balas y flores
Superextraño
Herencia
Modo Carrie
Love is Falling Over My Heart
Argentina es una trampa
Infierno en la tierra
El vuelo
Aceptémoslo
El último apagón
El triunfo del amor
Los corazones necesitan amar
Julius perdiéndolo todo
Sale el sol
Esperanzas y tormentas
El amor después del amor
11 y 6
La rueda mágica
Al lado del camino
Circo Beat