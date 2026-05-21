Escándalo en el show de Fito Páez: fanáticos lo abuchearon porque no querían oír las nuevas canciones

El músico Fito Páez vivió una situación insólita durante su recital de este miércoles en el Movistar Arena: parte del público lo abucheó y silbó por dedicar gran parte del show a presentar las canciones de su disco más reciente titulado "Novela".

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El artista tocó durante casi tres horas . De las 38 canciones del setlist, 25 correspondieron a su trabajo editado en 2025.

Aunque el concierto había sido anunciado justamente como la presentación oficial del nuevo álbum -de hecho, un posteo en Instagram así lo indica-, cientos de espectadores reaccionaron con fastidio mientras avanzaba el repertorio , al punto de que algunos comenzaron a silbar y a manifestar su descontento desde sus celulares, una escena a lo "Black Mirror" que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Desastre en el recital de @FitoPaezMusica , el disco nuevo es un insulto a la música, la gente lo chifló todo el show pic.twitter.com/dEe4tAHUaG

De hecho, la cuenta de Instagram del Movistar Arena se llenó de cuestionamientos de los espectadores contra Fito.

Fascinado con el concepto de público de recital entrando a Instagram a bardear el recital IN SITU como si fuera un chat de youtube. https://t.co/9Uao1UOiRw pic.twitter.com/I8mzmZehWq

La situación cambió recién sobre el final del recital, cuando llegaron los clásicos más conocidos de la carrera de Páez. Allí el clima se transformó y el público volvió a cantar junto al artista canciones emblemáticas como "El amor después del amor" y "Circo beat".

“¿Silbaban muchísimo? A cantar. Quiero escucharlos allá atrás”, lanzó el músico desde el escenario antes de interpretar uno de sus mayores éxitos, en un intento por revertir el clima tenso que se había generado en algunos sectores del estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2057422929428697540?s=20&partner=&hide_thread=false "¿Silbaban muchísimo? A cantar"



La indicación de Fito Páez a las personas que fueron a verlo anoche en el Movistar Arena después de recibir críticas durante el show. pic.twitter.com/nJmNFMTo8X — Corta (@somoscorta) May 21, 2026

En el mundo de la música es habitual que los músicos prioricen el material nuevo durante las giras de presentación de discos, incluso relegando parte de sus hits históricos.

Figuras del rock como Luis Alberto Spinetta también sostuvieron esa lógica en distintos momentos de sus carreras, aun frente a críticas de espectadores que reclamaban repertorios más “clásicos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OliiMillonario/status/2057312464899825756?s=20&partner=&hide_thread=false El recital de Fito Páez en el Movistar dejó muchas cosas expuestas:

La gente está complemente insoportable, mas de lo normal. No está acostumbrada a descubrir cosas nuevas. Imagínate si hubieran ido a ver al Flaco Spinetta que te tocaba todos los lados B de los discos. — Olii (@OliiMillonario) May 21, 2026

Setlist de Fito Páez en el Movistar Arena (20 de mayo de 2026)