21 de mayo de 2026 - 10:03

Escándalo en el show de Fito Páez: fanáticos lo abuchearon porque no querían oír las nuevas canciones

El rosarino vivió con incomodidad gran parte de su show en el Movistar Arena porque la gente lo silbaba. Recién cuando el artista cantó los clásicos, el público se calmó.

Fito Páez, abucheado en el Movistar Arena por cantar canciones de su nuevo álbum

Fito Páez, abucheado en el Movistar Arena por cantar canciones de su nuevo álbum

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El músico Fito Páez vivió una situación insólita durante su recital de este miércoles en el Movistar Arena: parte del público lo abucheó y silbó por dedicar gran parte del show a presentar las canciones de su disco más reciente titulado "Novela".

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El artista tocó durante casi tres horas. De las 38 canciones del setlist, 25 correspondieron a su trabajo editado en 2025.

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Aunque el concierto había sido anunciado justamente como la presentación oficial del nuevo álbum -de hecho, un posteo en Instagram así lo indica-, cientos de espectadores reaccionaron con fastidio mientras avanzaba el repertorio, al punto de que algunos comenzaron a silbar y a manifestar su descontento desde sus celulares, una escena a lo "Black Mirror" que rápidamente se viralizó en redes sociales.

De hecho, la cuenta de Instagram del Movistar Arena se llenó de cuestionamientos de los espectadores contra Fito.

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La situación cambió recién sobre el final del recital, cuando llegaron los clásicos más conocidos de la carrera de Páez. Allí el clima se transformó y el público volvió a cantar junto al artista canciones emblemáticas como "El amor después del amor" y "Circo beat".

“¿Silbaban muchísimo? A cantar. Quiero escucharlos allá atrás”, lanzó el músico desde el escenario antes de interpretar uno de sus mayores éxitos, en un intento por revertir el clima tenso que se había generado en algunos sectores del estadio.

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En el mundo de la música es habitual que los músicos prioricen el material nuevo durante las giras de presentación de discos, incluso relegando parte de sus hits históricos.

Figuras del rock como Luis Alberto Spinetta también sostuvieron esa lógica en distintos momentos de sus carreras, aun frente a críticas de espectadores que reclamaban repertorios más “clásicos”.

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Setlist de Fito Páez en el Movistar Arena (20 de mayo de 2026)

  1. Universidad Prix

  2. El amor

  3. Brujas Salem de Prix

  4. Maldivina y Turbialuz

  5. Cuando el circo llega al pueblo

  6. Naná / La siesta

  7. Cruces de gin en sal

  8. Jimmy Jimmy

  9. Nobody Knows

  10. Miss Understood

  11. Balas y flores

  12. Superextraño

  13. Herencia

  14. Modo Carrie

  15. Love is Falling Over My Heart

  16. Argentina es una trampa

  17. Infierno en la tierra

  18. El vuelo

  19. Aceptémoslo

  20. El último apagón

  21. El triunfo del amor

  22. Los corazones necesitan amar

  23. Julius perdiéndolo todo

  24. Sale el sol

  25. Esperanzas y tormentas

  26. El amor después del amor

  27. 11 y 6

  28. La rueda mágica

  29. Al lado del camino

  30. Circo Beat

  31. Brillante sobre el mic
  32. Ciudad de pobres corazones
  33. A rodar mi vida
  34. Dar es dar
  35. Mariposa tecknicolor
  36. El diablo de tu corazón
  37. Polaroid de locura ordinaria
  38. Y dale alegría a mi corazón

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