Romina Gaetani se descompensó en plena gira teatral y debió ser hospitalizada

La salud de Romina Gaetani generó preocupación este miércoles luego de que trascendiera que la actriz sufrió una descompensación antes de presentarse con la obra “El divorcio del año” . El caso ocurrió en Carmen de Patagones , donde Gaetani participa de una gira nacional.

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La información fue dada a conocer en el programa LAM, emitido por América TV, por Pepe Ochoa. El panelista explicó que la artista debió ser trasladada a un hospital local tras sentirse mal horas antes de salir a escena.

“ No está bien de salud. La internaron hoy en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero . Llegó muy alterada. Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional”, detalló el periodista durante el programa.

Según relataron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, los médicos lograron estabilizar a la actriz y posteriormente evaluaron si estaba en condiciones de concretar la función teatral prevista para esa noche.

La función se retrasó más de una hora

Tras recibir atención médica, Gaetani fue trasladada hasta el teatro, aunque el espectáculo sufrió una demora de aproximadamente una hora y media mientras la producción analizaba si la obra podía realizarse con normalidad. En el programa también mostraron imágenes del ingreso de la actriz al lugar sin realizar declaraciones a la prensa. “No se la veía bien”, comentaron en el estudio.

Además, Ochoa sostuvo que la actriz ya arrastraba un cuadro de malestar físico durante los últimos días de la gira. “Ya venía chupando frío. Estaba mal”, explicó.

En medio de la preocupación por su estado de salud, volvió a tomar notoriedad la denuncia por violencia de género que Romina Gaetani presentó en diciembre pasado contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh. Días atrás, el hombre habló públicamente en el programa Intrusos y negó las acusaciones formuladas por la actriz.

Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género.

“Jamás toqué a nadie. Nunca le pegué a una mujer en mi vida”, afirmó durante la entrevista televisiva. El empresario también aseguró que presentará pruebas en la Justicia y sostuvo que la relación estuvo marcada por conflictos personales.