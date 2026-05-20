20 de mayo de 2026 - 21:58

Ricardo Darín y varios actores le declaran la guerra a la IA: "Vos estarías siendo engañado"

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña pública para reclamar regulaciones sobre el uso de la inteligencia artificial.

Ricardo Darín
Por Redacción Espectáculos

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña pública para reclamar regulaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual. La iniciativa está encabezada por Ricardo Darín y cuenta con la participación de distintas figuras del espectáculo que advirtieron sobre los riesgos del uso indiscriminado de imágenes, voces y réplicas digitales creadas mediante IA.

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Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand.jpg

La acción comenzó este martes con la difusión de un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En el clip también aparecen Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile, quienes plantearon la necesidad de establecer límites y normas claras frente al avance de esta tecnología.

Qué reclama la Asociación Argentina de Actores y Actrices

La campaña busca alertar sobre la utilización de inteligencia artificial para reproducir rostros, voces y actuaciones sin autorización de los artistas. Según explicó la entidad en un comunicado, la preocupación principal pasa por el impacto que estas herramientas pueden tener sobre los derechos laborales y la identidad profesional de actores y trabajadores audiovisuales.

“Se busca visibilizar los riesgos vinculados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales capaces de reproducir identidades y actuaciones”, señalaron desde la organización.

Además, anticiparon que en los próximos días se publicarán nuevos videos con más figuras del ambiente artístico sumándose al reclamo.

El mensaje de Ricardo Darín sobre la inteligencia artificial

En el primer video de la campaña, Darín aparece cuestionando la dificultad para distinguir entre una imagen real y una creada artificialmente.

¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo?”, plantea el actor al inicio del clip.

Más adelante, el protagonista de numerosas producciones argentinas remarcó la importancia de proteger la autenticidad de las actuaciones y evitar engaños al público.

“Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”, expresó.

La preocupación de los actores por el uso de imágenes y voces

Los artistas remarcaron que sus voces, expresiones e imagen forman parte de sus herramientas de trabajo y que el uso no autorizado de esos elementos puede afectar tanto su actividad laboral como su identidad pública.

“Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado”, sostuvo Gustavo Garzón durante la campaña.

Por su parte, Marina Bellati explicó que en distintos países ya se están desarrollando leyes y acuerdos colectivos para regular este tipo de tecnologías.

“Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan”, afirmó.

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