Netflix anuncia el estreno de "Lo dejamos acá", el thriller psicológico con Ricardo Darín y Diego Peretti

Darín interpreta a un psicoanalista que abandona los métodos tradicionales para aplicar tácticas poco convencionales y peligrosas sobre un paciente escritor.

Netflix anunció la producción de "Lo dejamos acá", un thriller psicológico dirigido por Hernán Goldfrid que reunirá a Ricardo Darín y Diego Peretti. El film, escrito por Emanuel Diez, se centró en la relación entre un terapeuta en crisis y un escritor bloqueado, marcando el regreso de ambos actores al streaming en 2026.

La plataforma confirmó que el proyecto formó parte de su estrategia "Hecho en Argentina", diseñada para potenciar contenidos locales con proyección internacional. La trama presentó a un psicoanalista, interpretado por Darín, quien decidió romper con las estructuras de su profesión al atravesar una profunda crisis personal. En ese contexto, el terapeuta comenzó a implementar estrategias arriesgadas con sus pacientes para encontrar nuevas respuestas.

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Un guion de manipulación y límites éticos en el consultorio La historia se tensó con la llegada al consultorio de un escritor con un severo bloqueo creativo y emocional, personaje a cargo de Diego Peretti. El primer adelanto visual exhibido mostró escenas oscuras y cargadas de suspenso, donde la relación entre ambos evolucionó hacia un vínculo calificado como incómodo y peligroso. La producción exploró temas como la manipulación emocional y los límites difusos entre el profesional y quien busca ayuda.

895pp "Lo Dejamos Acá", la nueva película que Netflix estrenará a mitad de año. Según los detalles difundidos, la dinámica funcionó como un espejo donde ambos protagonistas cargaron frustraciones profundas que derivaron en una dependencia mutua. El film representó un nuevo paso para Kenya Films, la productora vinculada a la familia Darín, involucrada en la expansión del negocio audiovisual en plataformas digitales. Darín asumió además el rol de productor ejecutivo, reforzando su peso internacional tras participar en títulos como "El Eternauta".