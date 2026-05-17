17 de mayo de 2026 - 19:15

Netflix anuncia el estreno de "Lo dejamos acá", el thriller psicológico con Ricardo Darín y Diego Peretti

Darín interpreta a un psicoanalista que abandona los métodos tradicionales para aplicar tácticas poco convencionales y peligrosas sobre un paciente escritor.

Lo dejamos acá, el thriller psicológico con Ricardo Darín y Diego Peretti

"Lo dejamos acá", el thriller psicológico con Ricardo Darín y Diego Peretti

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix anunció la producción de "Lo dejamos acá", un thriller psicológico dirigido por Hernán Goldfrid que reunirá a Ricardo Darín y Diego Peretti. El film, escrito por Emanuel Diez, se centró en la relación entre un terapeuta en crisis y un escritor bloqueado, marcando el regreso de ambos actores al streaming en 2026.

Leé además

El Señor de los Anillos expande su universo en Netflix: hoy suma una nueva película. 

Hoy en Netflix: llega una nueva película de "El Señor de los Anillos" que expande todo lo conocido

Por Redacción Espectáculos
Netflix sumó una sitcom al estilo de Modern Family.

Si te gustó "Modern Family", esta serie de Netflix es para vos: tiene un gran elenco y mucha ironía

Por Redacción Espectáculos

La plataforma confirmó que el proyecto formó parte de su estrategia "Hecho en Argentina", diseñada para potenciar contenidos locales con proyección internacional. La trama presentó a un psicoanalista, interpretado por Darín, quien decidió romper con las estructuras de su profesión al atravesar una profunda crisis personal. En ese contexto, el terapeuta comenzó a implementar estrategias arriesgadas con sus pacientes para encontrar nuevas respuestas.

Embed - Lo dejamos acá | Primer vistazo | Netflix

Un guion de manipulación y límites éticos en el consultorio

La historia se tensó con la llegada al consultorio de un escritor con un severo bloqueo creativo y emocional, personaje a cargo de Diego Peretti. El primer adelanto visual exhibido mostró escenas oscuras y cargadas de suspenso, donde la relación entre ambos evolucionó hacia un vínculo calificado como incómodo y peligroso. La producción exploró temas como la manipulación emocional y los límites difusos entre el profesional y quien busca ayuda.

895pp
"Lo Dejamos Ac&aacute;", la nueva pel&iacute;cula que Netflix estrenar&aacute; a mitad de a&ntilde;o.

"Lo Dejamos Acá", la nueva película que Netflix estrenará a mitad de año.

Según los detalles difundidos, la dinámica funcionó como un espejo donde ambos protagonistas cargaron frustraciones profundas que derivaron en una dependencia mutua. El film representó un nuevo paso para Kenya Films, la productora vinculada a la familia Darín, involucrada en la expansión del negocio audiovisual en plataformas digitales. Darín asumió además el rol de productor ejecutivo, reforzando su peso internacional tras participar en títulos como "El Eternauta".

Aunque el anuncio no precisó el día exacto del lanzamiento, Netflix ubicó el estreno para el segundo semestre de 2026. El reparto incluyó también a Joaquín Furriel en un papel secundario, definido como decisivo para el desarrollo emocional del relato. La dirección de Goldfrid buscó capturar la tensión psicológica en un entorno de suspenso que se alejó de los registros habituales de la dupla protagonista.

nnnukj
"Lo dejamos ac&aacute;", el thriller psicol&oacute;gico con Ricardo Dar&iacute;n y Diego Peretti que se ver&aacute; en Netflix.

"Lo dejamos acá", el thriller psicológico con Ricardo Darín y Diego Peretti que se verá en Netflix.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta película llegó a Netflix para seguir sumando récords.

Está noche en Netflix: la película de 3 horas más entretenida de todos los tiempos

Por Alejo Zanabria
La exitosa serie de seis capítulos de Netflix: in thriller intrigante.

Esta noche en Netflix: un thriller ambientado en Copenhague de 6 capítulos

Netflix canceló otra serie, es de las más exitosas de la plataforma

Inesperado: Netflix canceló una de sus series más exitosas, ¿habrá cierre en la última temporada?

Cuál es la nueva película de Fantasía que hizo historia en Netflix. 

La nueva película de fantasía de Netflix bate el récord histórico de audiencia en una sola semana