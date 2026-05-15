Hoy en Netflix: llega una nueva película de "El Señor de los Anillos" que expande todo lo conocido

Netflix sumó a su catálogo una nueva producción ambientada en uno de los universos de fantasía más populares del cine: “El Señor de los Anillos” . La plataforma incorporó una película animada basada en la obra de J.R.R. Tolkien y vinculada directamente con el mundo creado por Peter Jackson.

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Se trata de “El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim” , una historia que funciona como precuela de la trilogía original y que transcurre casi dos siglos antes de los acontecimientos protagonizados por Frodo y la Comunidad del Anillo.

“El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim” la última película del universo Tolkien que llegó a Netflix.

"El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim" la última película del universo Tolkien que llegó a Netflix.

La película sigue la historia de Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan, quien debe enfrentar el ataque de Wulf, un líder enemigo decidido a destruir su reino. E n medio del conflicto aparece Héra, hija del monarca, que toma un rol clave en la resistencia para defender a su pueblo.

La producción llegó originalmente a los cines a fines de 2024 , aunque tuvo un recorrido discreto en taquilla. Con un presupuesto cercano a los 30 millones de dólares, apenas superó los 20 millones de recaudación mundial y recibió críticas divididas por parte de la prensa especializada.

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Uno de los aspectos más comentados de la película fue el regreso de Miranda Otto, actriz que interpretó a Éowyn en la trilogía de Peter Jackson y que aquí vuelve como narradora de la historia.

La primera película animada del universo Tolkien

A diferencia de las películas clásicas de "El Señor de los Anillos", esta entrega apuesta por la animación y expande el pasado del reino de Rohan, aunque muchos fanáticos señalaron que no logra alcanzar el impacto épico de las producciones originales.

La próxima película de “El Señor de los Anillos”

Mientras tanto, el universo cinematográfico de Tolkien ya prepara su próxima gran apuesta: "The Hunt for Gollum", la nueva película producida por Andy Serkis, que tiene previsto estrenarse en cines en diciembre de 2027.