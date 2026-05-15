15 de mayo de 2026 - 10:51

Hoy en Netflix: llega una nueva película de "El Señor de los Anillos" que expande todo lo conocido

La producción es una secuela de la trilogía original y sigue a un importante reino del universo en una de sus épicas batallas.

El Señor de los Anillos expande su universo en Netflix: hoy suma una nueva película.&nbsp;

"El Señor de los Anillos" expande su universo en Netflix: hoy suma una nueva película. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix sumó a su catálogo una nueva producción ambientada en uno de los universos de fantasía más populares del cine: “El Señor de los Anillos”. La plataforma incorporó una película animada basada en la obra de J.R.R. Tolkien y vinculada directamente con el mundo creado por Peter Jackson.

Leé además

La exitosa serie de seis capítulos de Netflix: in thriller intrigante.

Esta noche en Netflix: un thriller ambientado en Copenhague de 6 capítulos
Netflix canceló otra serie, es de las más exitosas de la plataforma

Inesperado: Netflix canceló una de sus series más exitosas, ¿habrá cierre en la última temporada?

Se trata de “El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim”, una historia que funciona como precuela de la trilogía original y que transcurre casi dos siglos antes de los acontecimientos protagonizados por Frodo y la Comunidad del Anillo.

"El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim" la última película del universo Tolkien que llegó a Netflix.
“El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim” la última película del universo Tolkien que llegó a Netflix.

“El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim” la última película del universo Tolkien que llegó a Netflix.

De qué trata la nueva película de El Señor de los Anillos

La película sigue la historia de Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan, quien debe enfrentar el ataque de Wulf, un líder enemigo decidido a destruir su reino. En medio del conflicto aparece Héra, hija del monarca, que toma un rol clave en la resistencia para defender a su pueblo.

La producción llegó originalmente a los cines a fines de 2024, aunque tuvo un recorrido discreto en taquilla. Con un presupuesto cercano a los 30 millones de dólares, apenas superó los 20 millones de recaudación mundial y recibió críticas divididas por parte de la prensa especializada.

Embed - El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim | Tráiler Oficial | Doblado

Uno de los aspectos más comentados de la película fue el regreso de Miranda Otto, actriz que interpretó a Éowyn en la trilogía de Peter Jackson y que aquí vuelve como narradora de la historia.

La primera película animada del universo Tolkien

A diferencia de las películas clásicas de "El Señor de los Anillos", esta entrega apuesta por la animación y expande el pasado del reino de Rohan, aunque muchos fanáticos señalaron que no logra alcanzar el impacto épico de las producciones originales.

La próxima película de “El Señor de los Anillos”

Mientras tanto, el universo cinematográfico de Tolkien ya prepara su próxima gran apuesta: "The Hunt for Gollum", la nueva película producida por Andy Serkis, que tiene previsto estrenarse en cines en diciembre de 2027.

"The Hunt for Gollum", la próxima película de "El Señor de los Anillos".

"The Hunt for Gollum", la próxima película de "El Señor de los Anillos".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál es la nueva película de Fantasía que hizo historia en Netflix. 

La nueva película de fantasía de Netflix bate el récord histórico de audiencia en una sola semana

Netflix anunció la segunda temporada de una popular serie romántica.

Con capítulos cortos: Netflix confirmó la segunda temporada una de sus series de romance más vistas

Esta miniserie escrita por Sarah Polley es un éxito en Netflix.

Hoy en Netflix: la miniserie basada en un crimen real del siglo XIX que impacta con su thriller psicológico

Netflix presentó la segunda temporada de una serie inspirada en la NBA con Kate Hudson.

Esta noche en Netflix: estrenaron nuevos capítulos de la serie inspirada en los Lakers de la NBA