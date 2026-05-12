12 de mayo de 2026 - 13:24

Esta noche en Netflix: estrenaron nuevos capítulos de la serie inspirada en los Lakers de la NBA

La segunda temporada expone el machismo dentro de las ligas profesionales y cómo una mujer lidera al equipo de mayor peso histórico.

Netflix presentó la segunda temporada de una serie inspirada en la NBA con Kate Hudson.

Netflix presentó la segunda temporada de una serie inspirada en la NBA con Kate Hudson.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La serie es “Una nueva jugada”, la comedia protagonizada por Hudson y creada por Mindy Kaling que mezcla drama familiar, sátira deportiva y romance dentro del universo ficticio de los Los Angeles Waves, una franquicia claramente inspirada en los históricos Lakers de la NBA.

"Una nueva jugada", temporada dos, ya está disponible en Netflix.

"Una nueva jugada", temporada dos, ya está disponible en Netflix.

Cómo sigue la segunda temporada de "Una nueva jugada" en Netflix

La segunda temporada retoma la historia inmediatamente después del cierre anterior. Isla Gordon, el personaje interpretado por Hudson, continúa al frente del equipo intentando consolidarse como presidenta de la organización, aunque la situación se complica con el regreso de Cam, su hermano, quien vuelve tras rehabilitarse y asegura que quiere mantenerse al margen de las decisiones.

Embed - Una nueva jugada | Tráiler oficial de la temporada 2 | Netflix

Sin embargo, rápidamente queda claro que sus verdaderas intenciones son recuperar el control de la franquicia, lo que vuelve a encender las tensiones familiares y empresariales. En paralelo, los Waves intentan recuperarse de una dura eliminación en playoffs y comienzan una nueva etapa con cambios de entrenador, negociaciones internas y movimientos inspirados en operaciones reales de la NBA.

Uno de los puntos fuertes de la serie sigue siendo cómo utiliza el deporte como escenario para hablar de poder, herencia familiar y liderazgo femenino. Isla debe enfrentar constantemente el peso de dirigir una estructura históricamente dominada por hombres mientras intenta demostrar que puede sostener el legado familiar sin repetir los errores del pasado.

Las nuevas incorporaciones al elenco

Brenda Song la última incoporación de "Una nueva jugada" en Netflix.
Brenda Song la última incoporación de

Brenda Song la última incoporación de "Una nueva jugada" en Netflix.

La nueva temporada también suma incorporaciones destacadas al elenco. Actores como Ray Romano, Ken Marino y Octavia Spencer aparecen para ampliar las dinámicas internas de la historia y aportar nuevos conflictos dentro del universo de los Waves.

Otro de los personajes que gana protagonismo en esta nueva entrega es Ali Lee, interpretada por Brenda Song. Su crecimiento dentro de la organización y sus aspiraciones profesionales generan nuevas tensiones con Isla y abren una de las tramas más comentadas de la temporada.

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