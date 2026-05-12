Últimas horas para verlas en Netflix: tres películas de una famosa saga animada se van de la plataforma

Netflix despide una de las sagas animadas más populares de los últimos años. Las tres primeras películas de "Mi villano favorito" dejarán de estar disponibles en la plataforma, por lo que los fanáticos de Gru y los Minions tienen apenas unos días para volver a verlas antes de que abandonen el catálogo.

Netflix elimina de su catálogo 2 de las películas más aclamadas de la historia y queda poco tiempo para verlas

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La franquicia creada por Illumination logró convertirse en un fenómeno mundial gracias a su combinación de humor, acción y personajes inolvidables. Desde su estreno en 2010, las películas no solo conquistaron al público infantil, sino también a los adultos, especialmente por el carisma de los Minions y la evolución de Gru, uno de los villanos más queridos del cine animado.

La primera entrega presenta a Gru, un villano excéntrico que sueña con concretar el robo más grande de la historia : nada menos que la Luna. Para lograrlo, diseña un plan lleno de inventos absurdos y cuenta con la ayuda de sus inseparables Minions.

Sin embargo, todo cambia cuando aparecen Margo, Edith y Agnes, tres hermanas huérfanas que terminan entrando inesperadamente en su vida. Lo que comienza como una simple estrategia para cumplir su misión termina transformándose en una historia sobre la familia, el afecto y el cambio personal.

Con humor constante y escenas ya icónicas, la película marcó el inicio de una de las franquicias animadas más exitosas del cine moderno.

“Mi villano favorito 2”: Gru deja el mal… por un tiempo

En la segunda película, Gru intenta adaptarse a una vida más tranquila mientras cría a sus hijas y se aleja de su pasado criminal. Pero su retiro dura poco, una organización secreta lo recluta para investigar a un nuevo villano que amenaza al mundo.

Acompañado por Lucy Wilde, una agente tan caótica como divertida, Gru vuelve a la acción en una aventura cargada de persecuciones, experimentos extraños y Minions completamente fuera de control.

Embed - GRU 2. MI VILLANO FAVORITO - Tráiler 2 Oficial HD [Universal Pictures]

La secuela expandió el universo de la saga y profundizó el costado más emocional y familiar del personaje principal, sin perder el tono de comedia que hizo famosa a la franquicia.

“Mi villano favorito 3”: un hermano perdido y una crisis de identidad

La tercera entrega muestra a Gru atravesando uno de sus peores momentos. Después de perder su trabajo como agente secreto, empieza a cuestionarse quién es realmente y qué quiere hacer con su vida.

En medio de esa crisis aparece Dru, su hermano gemelo perdido, un millonario extravagante que conserva el espíritu de villano que Gru intentó abandonar. Juntos terminan involucrados en un nuevo plan criminal mientras enfrentan al excéntrico Balthazar Bratt, un enemigo obsesionado con la cultura pop de los años 80.

Embed - Mi Villano Favorito 3 Trailer Oficial 1

La película apuesta por una historia más descontracturada, con mucho humor visual, nuevos personajes y una mayor participación de los Minions, que vuelven a robarse buena parte de las escenas.

Cuándo se van de Netflix las películas de "Mi villano favorito"

La saga completa de "Mi Villano Favorito" dejará Netflix este viernes 14 de mayo.