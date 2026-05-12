12 de mayo de 2026 - 10:34

Así es la increíble casa de campo de Pablo Granados: tranquilidad, huerta y refugio para sus perros rescatados

El humorista decidió cambiar el ruido de la ciudad por la paz de la naturaleza. Remodeló una propiedad soñada que incluye huerta propia y espacio para animales.

Así es la casa de campo con un guiño ecológico de de Pablo Granados.

Así es la casa de campo con un guiño ecológico de de Pablo Granados.

Foto:

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Pablo Granados encontró su lugar en el mundo lejos de las cámaras y el estrés porteño. En una amplia propiedad de campo, el rosarino se dedica a una vida sustentable donde el contacto con el aire puro es su prioridad absoluta.

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Pablo Granados
Así es la casa de campo con un guiño ecológico de de Pablo Granados.

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Pablo Granados
Así es la casa de campo con un guiño ecológico de de Pablo Granados.

Así es la casa de campo con un guiño ecológico de de Pablo Granados.

Caballeriza propia y una casa pensada en la ecología

Entre los grandes atractivos del terreno se destaca una antigua caballeriza recuperada y una huerta orgánica de la que se provee a diario. Este cambio de hábito le permitió conectar con una rutina mucho más tranquila y saludable.

El jardín es el escenario principal de sus videos más virales de Granados, pero también funciona como un santuario para sus animales. El humorista diseñó espacios exclusivos para que sus perros rescatados vivan con total libertad y el máximo confort.

Pablo Granados
Así es la casa de campo con un guiño ecológico de de Pablo Granados.

Así es la casa de campo con un guiño ecológico de de Pablo Granados.

Pablo Granados
Así es la casa de campo con un guiño ecológico de de Pablo Granados.

Así es la casa de campo con un guiño ecológico de de Pablo Granados.

La decoración interior sigue una línea cálida, con mucha madera y elementos que evocan la historia del campo argentino.

Con esta vida en Zárate, provincia de Buenos Aires, el rosarino Pablo Granados demuestra que se puede encontrar el equilibrio perfecto entre la fama y la sencillez. Su nueva vida rodeado de verde es la envidia de todos sus seguidores en las redes sociales.

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