La excelente película en Disney+ que es la más vista en 58 países: un thriller cómico de supervivencia

Una nueva producción cargada de tensión, humor negro y supervivencia extrema se convirtió en un fenómeno inesperado en Disney+. Con una mezcla de thriller psicológico y situaciones absurdas, la película protagonizada por Rachel McAdams logró posicionarse entre las más vistas en 58 países.

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Se trata de “¡Ayuda!" (Send Help), el nuevo film protagonizado por McAdams y Dylan O’Brien que llegó a la plataforma de streaming bajo la dirección de Sam Raimi, reconocido por clásicos como “Evil Dead” y la trilogía original de “Spider-Man”.

La propuesta combina naufragios, conflictos laborales y juegos de poder en una isla desierta donde sobrevivir depende mucho más de la astucia que de la fuerza.

McAdams interpreta a una protagonista distinta a los papeles románticos que la hicieron famosa y apuesta por un personaje mucho más sarcástico, calculador y emocionalmente complejo. Del otro lado, O’Brien encarna a un ejecutivo incapaz de adaptarse a un entorno donde el dinero y el apellido ya no sirven de nada.

La trama sigue a Linda Liddle, una analista financiera obsesionada con los realities de supervivencia y fanática de programas como “Survivor”. Aunque en la oficina suele pasar desapercibida, todo cambia cuando debe viajar con su jefe Bradley Preston, un joven empresario arrogante que planea despedirla apenas concreten un importante negocio.

Pero el viaje toma un rumbo inesperado cuando el avión privado en el que viajan cae en medio del océano y ambos terminan atrapados en una isla remota. Mientras Bradley queda completamente incapacitado para resolver cuestiones básicas, Linda empieza a aplicar todo lo aprendido durante años viendo tutoriales y programas de supervivencia.

Embed - Send Help | Official Trailer | In Theaters Jan 30

Lo que inicialmente parece una típica historia de rescate pronto se transforma en un duelo psicológico incómodo y lleno de humor ácido. La dinámica laboral entre ambos se invierte por completo: ella pasa a tener el control absoluto de la situación y él queda obligado a depender de la persona que menos valoraba.

A medida que avanzan los días, la convivencia se vuelve cada vez más tensa. Entre discusiones, manipulación emocional y estrategias para mantener el poder dentro del improvisado campamento, la película explora cómo cambian las relaciones cuando desaparecen las jerarquías tradicionales.