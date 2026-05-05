Disney presentó nuevo tráiler de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" y confirmó fecha de estreno en Argentina

La galaxia de "Star Wars" vuelve a expandirse con fuerza y esta vez lo hace con uno de los dúos más queridos de los últimos años. Disney presentó un nuevo tráiler de la próxima película centrada en Din Djarin y Grogu, "The Mandalorian and Grogu". Además, ya hay fecha de estreno confirmada.

De Argentina al mundo: murió el arreglista de Lady Gaga y Elton John que ganó 6 Grammys

HBO Max suma un intenso drama romántico que acaba de salir del cine: críticas divididas

En este adelanto, el icónico mandaloriano se enfrenta a imponentes máquinas de guerra imperiales, incluyendo AT-AT.

La película está dirigida por Jon Favreau ("Iron Man"), quien además coescribe el guion junto a Dave Filoni, dos nombres fundamentales en la expansión reciente del universo Star Wars.

La producción cuenta también con Kathleen Kennedy y un equipo consolidado dentro de Lucasfilm , mientras que la música vuelve a estar a cargo de Ludwig Göransson, responsable del sonido distintivo de The Mandalorian.

De qué trata "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"

La película retoma la historia del cazarrecompensas Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, junto a Grogu, su inseparable aprendiz. Ambos ahora trabajan en conjunto con la Nueva República, en un contexto donde el Imperio Galáctico ya cayó, pero sus restos siguen activos.

Embed - Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Sacrifice | In Theaters May 22

En ese escenario, deberán perseguir a los miembros del llamado Remanente Imperial, facciones dispersas que continúan operando en distintos puntos de la galaxia y representan una amenaza latente.

La trama combina acción, aventuras y el vínculo emocional entre los protagonistas, uno de los aspectos más valorados por los fans desde la serie original.

Cómo se conecta la película con la serie y el universo Star Wars

La película funciona como una continuación directa de "The Mandalorian", una de las series más exitosas de Disney+, que ya lleva tres temporadas y redefinió el universo Star Wars en streaming.

El nuevo trailer de Disney+ con Pedro Pascal. El nuevo trailer de Disney+ con Pedro Pascal. gentileza

Además, este proyecto marca un punto clave: es el regreso de la franquicia al cine tras varios años sin estrenos centrados en esta etapa narrativa. La historia se ubica después de "El regreso del Jedi", en una galaxia donde la Nueva República intenta consolidarse mientras el Imperio sobrevive en las sombras.

Cuándo se estrena "The Mandalorian and Grogu" en los cines de Argentina

La nueva película del universo Star Wars llega a los cines el jueves 21 de mayo de 2026.