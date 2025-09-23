23 de septiembre de 2025 - 12:37

Con Pedro Pascal a la cabeza, Disney+ lanzó el tráiler de la película más esperada de Star Wars

Acción y el regreso de personajes icónicos trajo el primer adelanto del filme que llegará a los cines en 2026.

El nuevo trailer de Disney+ con Pedro Pascal.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Anunciada en 2024 y dirigida por Jon Favreau; “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” reveló sus primeras imágenes y ya confirma el regreso de varios de sus personajes para 2026, ahora en la pantalla grande.

Ambientada después de los eventos de la temporada 3 de “The Mandalorian”, la película narra una nueva aventura de Din Djarin y Grogu mientras cumplen un encargo a través de la galaxia.

En dónde retoma “The Mandalorian and Grogu”

Embed - The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Doblado

Cinco años después de la caída del Imperio, la Nueva República lucha por estabilizar la galaxia mientras remanentes imperiales aún representan una amenaza. Para proteger el legado de la Rebelión, reclutan a Din Djarin (Pedro Pascal), "The Mandalorian", y su joven aprendiz Grogu también conocido como “Baby Yoda”. Juntos, se embarcan en una misión épica que los llevará a enfrentarse a nuevos desafíos y enemigos en su búsqueda por restaurar la paz.

El tráiler oficial combina intensas escenas de acción y persecuciones con momentos entrañables de Grogu utilizando la Fuerza, todo salpicado del humor característico de la saga.

Regresos en la película del Mandalorian

La tercera temporada de “The Mandalorian” adelantó la aparición de este personaje: Garazeb “Zeb” Orrelios. Lo que podría haber sido un simple cameo, ahora se confirma tanto en el póster oficial como en una escena de combate incluida en el tráiler.

Pero la sorpresa más esperada de la película llega desde el primer momento: ¡regresa la Razor Crest! La emblemática nave de Din Djarin, destruida en la segunda temporada durante el bombardeo orbital de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) sobre Tython.

Cuándo se estrena “The Mandalorian and Grogu”

En esta ocasión, “The Mandalorian and Grogu” se embarcan en su misión más emocionante hasta la fecha en una nueva aventura de Star Wars que se estrenará en exclusiva en cines el 22 de mayo de 2026.

