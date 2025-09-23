"Daba mucha impresión, mucho miedo": el duro relato de Luciana Geuna sobre por qué estuvo internada

Luciana Geuna retomó su lugar en el streaming y decidió compartir con sus seguidores lo que ocurrió durante los días en que estuvo internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento . La periodista contó sin rodeos el motivo que la llevó a atravesar un delicado episodio de salud y describió con detalle la experiencia que vivió.

“Todos los varones a los que les de impresión la sangre y el sistema reproductor femenino, pongan pausa. Hace cinco o seis meses empecé a tomar unas pastillas anticonceptivas que me dio la ginecóloga que hace unos tres meses empezaron a generarme una reacción medio rara, como una hemorragia . Cosas normales, que me decían que espere un poco más”, comenzó explicando frente a cámara.

Geuna relató que al principio trató de sobrellevar la situación con tranquilidad, confiando en la indicación médica. “ Daba mucha impresión, mucho miedo . Como, por suerte, soy sana, tenía buena reserva de hierro, me estudiaron y me dijeron que estaba bien, que era usual y podía pasar. Entonces me dijeron que tome una medicación. Pero el problema es que no me hizo nada”, señaló.

Los síntomas se intensificaron en pocos días y la llevaron a buscar atención de urgencia. “ El miércoles a la noche ya fue un desastre , el jueves fue un desastre mayúsculo. Entonces ahí pasé al IADT en donde me dejaron cuatro horas, y solo en un día ya me había bajado un tercio de glóbulos rojos", dijo.

"Es un montón. Al día siguiente ya estaba en la mitad y no me hacían efecto los remedios. Me pasaban por vía para frenarlo, me mandaron a mi casa y casi me desmayo , entonces ahí me internaron, me ponían de todo pero no frenaba. Fue una sensación muy fea, es desangrarte a otra escala, sin pausa y por muchos días ”, contó con crudeza.

Luciana Geuna en Olga

La periodista explicó que la situación se agravó con el paso de las horas. “Yo estaba re tranquila pero el sábado ya me descompuse, fue una cosa más fea y parecía que me tenían que trasfundir. Fue el día que peor estuve, porque me metían tantas cosas por vía, me subían las dosis, era todo más, más, más porque no me hacía efecto nada", siguió.

"El domingo hicieron efecto, por primera vez dejé de sangrar después de un montón de días. Pero fue algo muy traumático, no sé cómo explicar lo que implica sentir que no para, no tiene escala. Y estaba muy mal, me desvanecía”, recordó.

Superada la crisis, Geuna aseguró que se encuentra en proceso de recuperación, aunque todavía debe tomar algunos recaudos. “Ahora ya me siento mejor y más fuerte, pero me agito si camino o hablo mucho. Pero estoy perfecta, estoy bien, es cuestión de ir más despacio y administrar mi fuerza hasta que esté bien. Fue un susto”, concluyó.