El "premio" consuelo de Nicki Nicole para Lamine Yamal tras su derrota en el Balón de Oro

La cantante rosarina acompañó a su pareja tras la gala del Balón de Oro y le demostró su apoyo incondicional tras la derrota.

Nicki Nicole y Lamine Yamal son la pareja del momento debido a la fama de cada uno en su ámbito. Si bien al principio intentaron ocultarlo, fue el futbolista quien no dudó en hacer público su amor por la rosarina, quien lo acompaña de cerca en casa hito de su corta y exitosa carrera.

La cantante eligió estar al lado de su pareja en la reciente gala del Balón de Oro y dejó en claro su apoyo incondicional con un gesto que no pasó desapercibido. Yamal, con apenas 18 años, fue uno de los nombres que más fuerte sonaron en la previa como candidato a quedarse con el galardón más importante del fútbol mundial.

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro El talento del jugador lo posiciona como “la promesa del fútbol” y muchos lo ven como el sucesor natural de Lionel Messi. Sin embargo, el premio mayor finalmente quedó en manos de Ousmane Dembélé, delantero del PSG, que se llevó todos los flashes de la noche.

Lejos de mostrarse abatido, el jugador del Barcelona compartió en sus redes sociales imágenes de la gala y un mensaje que refleja madurez y templanza. “El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada”, escribió, dejando en claro que la derrota no lo desanima y que su mirada está puesta en seguir creciendo.

551834347_18401464990137783_3075669341319894673_n El consuelo de Nicki Nicole para Lamine Yamal En paralelo, Nicki Nicole aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras cargadas de ternura que se interpretaron como un premio consuelo frente a la expectativa que había generado su posible consagración.