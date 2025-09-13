13 de septiembre de 2025 - 10:28

Nicki Nicole y Lamine Yamal mostraron la prueba que explica toda la verdad sobre su relación

La cantante rosarina compartió con sus seguidores dos fotos con las que dejó todo más que claro con respecto a su relación.

Nicki Nicole y Lamine Yamal dieron a conocer la verdad sobre su relación.

Nicki Nicole y Lamine Yamal dieron a conocer la verdad sobre su relación.

Nicki Nicole
En la otra imagen que subió la rosarina se la observa riéndose de la diferencia de estaturas con su nuevo novio: mientras ella mide 1,45 cm, la figura del Barcelona alcanza el metro ochenta.

Esto, momento se dio justo después de que Nicki Nicole hablara sobre su vínculo con Yamal en un importante evento de moda en Barcelona. Ante preguntas de la prensa, la artista declaró: “Estoy muy enamorada y muy feliz”.

Nicki Nicole
Pruebas de amor no faltan para confirmar la relación

También circuló un video grabado por Nico Williams, compañero de selección de Yamal, en el vestuario tras un partido de España, donde se lo ve sonriente mientras muestra su teléfono con una foto junto a la cantante. Williams lo acompañó con la frase “Mi chaval está in love”, reforzando lo que ya parecía evidente.

Yamal, por su parte, ha apoyado la imagen pública del vínculo: desde compartir la fotografía hasta usar emojis que denotan afecto. Es un paso que implica cierta exposición, algo que ambas figuras manejan con cautela.

Con esta confirmación, lo que comenzó como rumores y especulaciones se convierte en noticia segura: Nicki Nicole y Lamine Yamal dejaron de lado las dudas, y este “oficializar” con fotos y palabras marca un antes y un después en su exposición mediática.

