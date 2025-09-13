Nicki Nicole y Lamine Yamal mostraron la prueba que explica toda la verdad sobre su relación

La cantante rosarina compartió con sus seguidores dos fotos con las que dejó todo más que claro con respecto a su relación.

Nicki Nicole y Lamine Yamal dieron a conocer la verdad sobre su relación.

Después de semanas agitadas, Nicki Nicole y Lamine Yamal le pusieron fin a los rumores de crisis y alejamiento como mejor saben hacer: con una imagen contundente en las redes sociales. La cantante y el futbolista compartieron una selfie posando juntos y sonriendo.

Ambos compartieron la misma imagen casi al mismo tiempo, algo que marcó un punto de inflexión. La postal los muestra compartiendo un momento de intimidad y relajados, mientras disfrutan en streaming la comedia española La que se avecina, de la que expresaron ser fans.

En la otra imagen que subió la rosarina se la observa riéndose de la diferencia de estaturas con su nuevo novio: mientras ella mide 1,45 cm, la figura del Barcelona alcanza el metro ochenta.

Esto, momento se dio justo después de que Nicki Nicole hablara sobre su vínculo con Yamal en un importante evento de moda en Barcelona. Ante preguntas de la prensa, la artista declaró: “Estoy muy enamorada y muy feliz”.

También circuló un video grabado por Nico Williams, compañero de selección de Yamal, en el vestuario tras un partido de España, donde se lo ve sonriente mientras muestra su teléfono con una foto junto a la cantante. Williams lo acompañó con la frase "Mi chaval está in love", reforzando lo que ya parecía evidente.