Trueno confirmó su noviazgo y sepultó las teorías de reconciliación con Nicki Nicole

El trapero inició un romance con la modelo española Teresa Prettel y lo anunció con una llamativa canción.

Luego de los rumores de reconciliación con Nicki Nicole, Trueno terminó con el misterio y mostró por primera vez a su nueva novia. Aunque ha sido reacio a mostrar su vida amorosa en redes sociales tras la separación de la rosarina, se enamoró y confirmó que está en pareja con la modelo Teresa Prettel.

Desde hace varios días, las fanáticas de Mateo Palacios Corazzina, nombre de pila de Trueno, sospechaban que su ídolo había empezado un vínculo con la modelo española por coincidencias en las redes de ambos. Por eso, este blanqueo las revolucionó por completo.

El cantante de trap subió una foto de los dos, partida en dos historias en Instagram y la musicalizó con Dilemma de Nelly y Kelly Rowland.

Trueno Trueno blanqueó su romance con la modelo española. Instagram Si bien en un principio no mostraba la cara de la joven, el artista compartió en sus historias una divertida secuencia de fotos con la que terminó por confirmar su vínculo.

Previo a estos posteos, el cantante había subido un álbum con instantáneas de su verano europeo. “Una siesta y volvemos”, puso en la descripción junto a fotos en las que aparecen las piernas de Prettel.