10 de septiembre de 2025 - 14:09

Trueno confirmó su noviazgo y sepultó las teorías de reconciliación con Nicki Nicole

El trapero inició un romance con la modelo española Teresa Prettel y lo anunció con una llamativa canción.

Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

Foto:

Instagram
Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Luego de los rumores de reconciliación con Nicki Nicole, Trueno terminó con el misterio y mostró por primera vez a su nueva novia. Aunque ha sido reacio a mostrar su vida amorosa en redes sociales tras la separación de la rosarina, se enamoró y confirmó que está en pareja con la modelo Teresa Prettel.

Leé además

expectativa en mendoza por el show del cantante pedro capo: las entradas estan agotadas

Expectativa en Mendoza por el show del cantante Pedro Capó: las entradas están agotadas

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: que peliculas llegan a las salas este jueves 11 de septiembre

Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas este jueves 11 de septiembre

Por Redacción Espectáculos

Desde hace varios días, las fanáticas de Mateo Palacios Corazzina, nombre de pila de Trueno, sospechaban que su ídolo había empezado un vínculo con la modelo española por coincidencias en las redes de ambos. Por eso, este blanqueo las revolucionó por completo.

El cantante de trap subió una foto de los dos, partida en dos historias en Instagram y la musicalizó con Dilemma de Nelly y Kelly Rowland.

Trueno
Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

Si bien en un principio no mostraba la cara de la joven, el artista compartió en sus historias una divertida secuencia de fotos con la que terminó por confirmar su vínculo.

Previo a estos posteos, el cantante había subido un álbum con instantáneas de su verano europeo. “Una siesta y volvemos”, puso en la descripción junto a fotos en las que aparecen las piernas de Prettel.

Cabe destacar que esta confirmación de romance se da a pocas semanas de que Nicki Nicole se mostrara públicamente en sus redes sociales con el futbolista - también español- Lamine Yamal.

Trueno
Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

Quién es Teresa Prettel, la actual novia de Trueno

Luego del blanqueo, los fans del intérprete de “Dance Crip pudieron terminar por confirmar sus sospechas del nuevo romance con la modelo española, Teresa Prettel.

La joven que reside actualmente en Madrid tiene más de 42 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde deja en claro su perfil bajo y su pasión por la moda.

Trueno
Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

Trueno blanqueó su romance con la modelo española.

En las fotos que comparte se la puede ver disfrutando de su trabajo como modelo en la agencia One Management, además de viajes por el viejo continente. Además, en varias de las últimas publicaciones aparecen los likes de Trueno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Guido Kaczka se quebró al aire tras el desgarrador testimonio de un parcipante.

Guido Kaczka se quebró al aire tras el desgarrador testimonio de un parcipante: "Me mató"

Por Redacción Espectáculos
ricardo darin revelo como se entero de que va a ser abuelo por primera vez

Ricardo Darín reveló cómo se enteró de que va a ser abuelo por primera vez

Por Redacción Espectáculos
El Pity Álvarez volvió a cantar y con un tema de Charly García.

Volvió el Pity Álvarez a los escenarios: así cantó un tema de Charly García

Por Redacción Espectáculos
La nueva miniserie de Netflix que aborda el romance y la gastronomía en su historia.

Cómo enamorar a un rey: el nuevo K-drama de romance y gastronomía que está en Netflix

Por Redacción Espectáculos