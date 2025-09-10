Trueno confirmó su noviazgo y sepultó las teorías de reconciliación con Nicki Nicole

Luego de los rumores de reconciliación con Nicki Nicole, Trueno terminó con el misterio y mostró por primera vez a su nueva novia. Aunque ha sido reacio a mostrar su vida amorosa en redes sociales tras la separación de la rosarina, se enamoró y confirmó que está en pareja con la modelo Teresa Prettel.
Desde hace varios días, las fanáticas de Mateo Palacios Corazzina, nombre de pila de Trueno, sospechaban que su ídolo había empezado un vínculo con la modelo española por coincidencias en las redes de ambos. Por eso, este blanqueo las revolucionó por completo.
El cantante de trap subió una foto de los dos, partida en dos historias en Instagram y la musicalizó con Dilemma de Nelly y Kelly Rowland.
Trueno
Trueno blanqueó su romance con la modelo española.
Si bien en un principio no mostraba la cara de la joven, el artista compartió en sus historias una divertida secuencia de fotos con la que terminó por confirmar su vínculo.
Previo a estos posteos, el cantante había subido un álbum con instantáneas de su verano europeo. “Una siesta y volvemos”, puso en la descripción junto a fotos en las que aparecen las piernas de Prettel.
Cabe destacar que esta confirmación de romance se da a pocas semanas de que Nicki Nicole se mostrara públicamente en sus redes sociales con el futbolista - también español- Lamine Yamal.
Trueno blanqueó su romance con la modelo española.
Quién es Teresa Prettel, la actual novia de Trueno
Luego del blanqueo, los fans del intérprete de “Dance Crip pudieron terminar por confirmar sus sospechas del nuevo romance con la modelo española, Teresa Prettel.
La joven que reside actualmente en Madrid tiene más de 42 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde deja en claro su perfil bajo y su pasión por la moda.
Trueno blanqueó su romance con la modelo española.
En las fotos que comparte se la puede ver disfrutando de su trabajo como modelo en la agencia One Management, además de viajes por el viejo continente. Además, en varias de las últimas publicaciones aparecen los likes de Trueno.