Nicki Nicole y Lamine Yamal blanquearon su romance: la foto juntos y un festejo especial

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron que están en pareja , lo que hasta hace pocas semanas eran solo rumores. La cantante rosarina y la joven promesa del Barcelona oficializaron su romance con un posteo en redes sociales que no tardó en convertirse en viral.

El padre de Lamine Yamal sobre el supuesto romance de su hijo con Nicki Nicole: "No sé ni qué cara tiene"

En la publicación que subió el futbolista, ambos aparecen abrazados, mientras él le toma la mano y la sostiene por la cadera. De fondo , un enorme ramo de rosas y globos con forma de corazones completan la escena .

El gesto coincidió con un día muy especial para Nicki Nicole, que acaba de cumplir 25 años . El mensaje de feliz cumpleaños que acompañó la foto terminó de sellar la confirmación del vínculo.

Lo cierto es que las sospechas de un romance venían circulando desde hace tiempo. La pareja había dejado varias señales en redes sociales, desde interacciones en comentarios hasta coincidencias en algunos lugares , pero faltaba la imagen que confirmara lo que sus seguidores intuían.

Según versiones que circulan en España, Nicki y Yamal se conocieron durante el multitudinario festejo de cumpleaños número 18 del jugador , al que asistieron más de 200 invitados, entre ellos Duki y Bizarrap . El primer acercamiento habría ocurrido allí, aunque sin besos ni escenas comprometedoras.

El periodista Javier Hoyo aportó más detalles en su cuenta de TikTok. “En la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal no se liaron, sí que hubo mucho tonteo, pero que un par de semanas después, el 24 de julio, sí que fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada”, relató. Desde ese momento, la relación se afianzó y ya no se separaron.

El fin de semana pasado, la pareja fue vista en un avión privado rumbo a Mónaco, donde disfrutaron de los días libres que el club le otorgó al futbolista. Todo indica que la historia avanza rápido: Nicki Nicole ya se habría instalado en la mansión de Yamal, lo que refuerza la idea de que la relación va en serio.