MasterChef Celebrity ya tuvo su primera renuncia ¿habrá reemplazo?

A solo una semana del estreno, el reality culinario de Telefe vivió un momento inesperado cuando un participante decidió dejar la competencia: "Me quiero matar".

Este domingo fue la primera gala de eliminación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Con un eliminado confirmado, por su desempeño en las hornallas, la decisión de otro participante sorprendió a todos. A una semana de iniciado el certamen ya tiene su primera renuncia, la incógnita es si habrá reemplazo.

Los concursantes que habían obtenido el delantal negro durante la semana cocinaron para seguir en carrera. Tras degustar todos los platos, el jurado definió quién continuaba y quién debía abandonar la cocina más famosa del país. Entonces, Pablo Lescano pidió la palabra y anunció que renunciaba al certamen.

La despedida de Pablo Lescano de MasterChef Celerity Luego de que el jurado confirmara la continuidad de cuatro participantes, uno de ellos pidió la palabra para anunciar una decisión que nadie esperaba. "Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero decirles que son unos compañeros excelentes, un grupo de compañeros que en el momento en que la pasé, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef", anunció Pablito.

Pablo Lescano renunció en vivo a Masterchef Celebrity: los motivos La noticia tomó por sorpresa tanto al jurado como a sus compañeros y a la propia conductora, Wanda Nara, quien le consultó si efectivamente se trataba de una renuncia. El participante confirmó entre risas y emoción que no podía seguir en el certamen debido a una agenda de shows y compromisos artísticos ya programados.

"Sí, tengo muchos compromisos con la música que ya estaban pactados y yo me mandé igual, porque dije 'no sé si voy a seguir o no'. Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es la clase de personas que tenemos acá laburando con nosotros", dijo con la voz quebrada.