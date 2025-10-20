20 de octubre de 2025 - 10:09

MasterChef Celebrity ya tuvo su primera renuncia ¿habrá reemplazo?

A solo una semana del estreno, el reality culinario de Telefe vivió un momento inesperado cuando un participante decidió dejar la competencia: "Me quiero matar".

Un participante de MasterChef Celebrity presentó la renuncia.

Los concursantes que habían obtenido el delantal negro durante la semana cocinaron para seguir en carrera. Tras degustar todos los platos, el jurado definió quién continuaba y quién debía abandonar la cocina más famosa del país. Entonces, Pablo Lescano pidió la palabra y anunció que renunciaba al certamen.

La despedida de Pablo Lescano de MasterChef Celerity

Luego de que el jurado confirmara la continuidad de cuatro participantes, uno de ellos pidió la palabra para anunciar una decisión que nadie esperaba. "Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero decirles que son unos compañeros excelentes, un grupo de compañeros que en el momento en que la pasé, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef", anunció Pablito.

La noticia tomó por sorpresa tanto al jurado como a sus compañeros y a la propia conductora, Wanda Nara, quien le consultó si efectivamente se trataba de una renuncia. El participante confirmó entre risas y emoción que no podía seguir en el certamen debido a una agenda de shows y compromisos artísticos ya programados.

"Sí, tengo muchos compromisos con la música que ya estaban pactados y yo me mandé igual, porque dije 'no sé si voy a seguir o no'. Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es la clase de personas que tenemos acá laburando con nosotros", dijo con la voz quebrada.

Con el aplauso de sus compañeros, sumó que la pasó genial y que se quería matar por tener que dejar la competencia. Entonces, antes de cruzar la puerta e irse, le regaló su teclado a la conductora, que había llevado para compartirles un pequeño momento musical en su último día.

¿Habrá reemplazo para Pablo Lescano?

Hasta el momento, la producción del programa no confirmó si el lugar del participante será ocupado por un nuevo famoso o si el certamen continuará con un competidor menos. No se descarta que el equipo decida ajustar el calendario de eliminaciones o compensar la salida inesperada en la próxima gala de domingo.

