15 de octubre de 2025 - 12:31

Quién es la estrella que reemplazaría a Maxi López en Masterchef Celebrity

El exjugador de fútbol y exmarido de Wanda Nara se ausentará del reality de cocina, lo que complicó a la producción, por lo que habrían decidido poner un reemplazo.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

A pocos días del estreno de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, una noticia inesperada sorprendió a los seguidores del programa: Maxi López podría quedar fuera del certamen, al menos por unos días. El exfutbolista viajó a Suiza para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, quien cursa un embarazo de siete meses.

La modelo sueca había relatado en sus redes sociales un episodio estresante que debió atravesar sola, lo que llevó a López a tomar la decisión de viajar de inmediato para acompañarla.

La ausencia de Maxi López que complicó a la producción de Masterchef Celebrity

Este imprevisto generó incertidumbre en la producción del reality, que analiza los próximos pasos ante su posible ausencia en las grabaciones y hasta la posibilidad de poner un reemplazo.

En un primer momento, trascendió que el exjugador podría quedar fuera del programa. Sin embargo, luego se supo que su viaje habría sido acordado previamente con la producción de Telefe y que tendría una duración máxima de una semana.

Quién es el famoso que podría reemplazar a Maxi López

La situación abrió la puerta a las especulaciones y, según contó la periodista Paula Varela, el reemplazo ya estaría definido. “Primicia! El reemplazo de Maxi López en MasterChef es MARLEY! Les gusta?”, publicó la panelista de Intrusos en sus redes sociales.

De esta manera, la periodista informó que el conductor de "Por el mundo" sería el elegido para ingresar de manera temporal al programa de cocina, que ocupa el lugar del prime time de Telefe.

Marley
Telefe confirmó la continuidad de Marley.

De concretarse, el ingreso de Marley sumaría una cuota de humor y espontaneidad a las cocinas más famosas del país, además de marcar su regreso a un formato que ya conoce de cerca, dado su vínculo con la conducción de Telefe y su relación de amistad con Wanda Nara, quien lidera esta nueva edición del reality.

Por ahora, el futuro de Maxi López dentro de MasterChef Celebrity continúa siendo una incógnita, aunque su viaje a Suiza y la posible participación de Marley prometen mantener la atención del público en los próximos días.

