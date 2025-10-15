Las chicanas de Wanda Nara y Maxi López por su reencuentro en MasterChef Celebrity: "Te encontraste una mujer..."

"La Reini" confesó que tuvo un romance con un participante de MasterChef Celebrity que nadie sabe

En el segundo programa del certamen de cocina a Maxi le tocó preparar bifes con arroz y papines. La receta incluía un ingrediente especial: manteca de roquefort, ya que la consigna del día obligaba a usar queso azul. Cuando estaba en plena producción, la conductora se acercó y le extendió la mano: “Hola, me presento, soy tu exesposa”.

Entre risas, la empresaria le lanzó una pregunta filosa: “Quiero saber qué opina tu mujer de que estés en MasterChef” , dijo en referencia a Daniela Christiansson, la modelo sueca embarazada de siete meses y madre de Elle, la hija que la pareja tuvo en 2023.

Con naturalidad, López respondió: “Lo mismo que mi ex: sorprendida”. Wanda coincidió y confesó que también se sorprendió al enterarse de la participación del exdelantero de River en el reality. En los comentarios fuera de las cocinas Maxi contó que prefería no contestar las chicanas para no tener repercusiones del otro lado, en referencia a su actual pareja que está embarazada de siete meses.

“Esto le conviene a ella. Vas a volver cocinando mejor. Yo esta versión tuya no la tuve”, reclamó Wanda. A lo que el ex futbolista no se contuvo y retrucó: “Y no, me dabas una mano vos. Ahora si me pongo las pilas… me parece que me mandan a la cocina”.

Embed - El careo completo de Wanda Nara y Maxi López: chicanas y promesa sorpresiva - Masterchef Celebrity

Wanda no se guardó nada y lanzó una lista de “reclamos” a su ex: “Te encontraste una mujer más hermosa, alta, flaca y linda que yo”. A lo que López repuso que los dos metieron cambios, en referencia a la relación de ella con quien era su amigo, Mauro Icardi.

“A vos te fue mejor”, remató Wanda, dando por cerrado el ida y vuelta con una sonrisa cómplice. Entonces, la mujer le dijo que si se veía en la final ya que les servía el premio, los 50 millones, de pesos, aclaró.

“Como ‘nos’ sirve, en plural”, cuestionó él. “Yo me quedo con una parte, por exesposa”, respondió entre risas para luego aclarar que ya están saldadas las cuentas del divorcio.

Qué dijeron los hijos de Wanda y Maxi

La conductora y el exfutbolista son padres de Valentino, Constantino y Benedicto. Maxi contó que los chicos están felices de verlo en televisión: “A ellos les gusta que esté en MasterChef. Yo les cocino, aunque no sé si a este nivel”, dijo con humor.

Wanda cerró el encuentro con una consigna: “Seguile cocinando a los chicos y logremos que Daniela venga a visitarte”.

Maxi, por su parte, aseguró que le encantaría y prometió revelar el nombre de su próxima hija si logra avanzar en la competencia.