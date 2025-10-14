14 de octubre de 2025 - 11:41

MasterChef Celebrity: estallaron los memes en las redes luego del arranque del reality

Este lunes se encendieron las hornallas del reality de cocina y en las redes, como es habitual, apareció el clásico humor argentino.

Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Como ya es costumbre, las redes sociales acompañaron el debut con el inconfundible humor argentino. Los usuarios no tardaron en convertir las escenas más divertidas en memes que rápidamente se viralizaron, destacando las reacciones del jurado, las frases de los participantes y las intervenciones de Wanda.

Además, muchos ya eligieron a sus favoritos para esta nueva temporada y expresaron su apoyo en X (ex Twitter), Instagram y TikTok.

Con un arranque cargado de emoción, risas y creatividad digital, MasterChef Celebrity volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los programas más comentados de la televisión argentina.

La Joaqui es la primera enojada en MasterChef Celebrity

Luego de la primera emisión del programa, . La Joaqui hizo un descargo en redes sociales y le respondió a los haters sin pelos en la lengua: “La gente es medio dolobu o se hace..."

A la cantante le tocó cocinar en pareja junto a Momi Gardina en el primer programa. Las concursantes tuvieron que preparar una merluza a la romana con un puré bicolor. De entrada empezaron complicadas cuando preguntaron a los jurados si llevaba crema o salsa de tomate.

La respuesta de La Joaqui.
Embed - Los 24 participantes llegaron a las cocinas de Masterchef Celebrity Argentina

Sin embargo, lo peor llegó a la hora de degustar el plato y a los tres jurados no les gustó la actitud de las concursantes que cuestionaron todas las devoluciones. “Es un tirano Germán”, acusó La Joaqui secundada por las risas de Momi.

El puré es el resultado de la soberbia misma. Yo les dije que la calabaza y la papa tienen dos tiempos de cocción”, apuntó enojado Germán Martitegui. Donato en un tono más cálido dijo que una de las dos podía ser la ganadora del certamen pero no con esa actitud.

