MasterChef Celebrity: estallaron los memes en las redes luego del arranque del reality

Este lunes 13 de octubre se encendieron las hornallas del reality de cocina más popular de la televisión argentina. Con la conducción de Wanda Nara, comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity, que desde su primer programa en Telefe dio que hablar.
El jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui volvió a poner a prueba a las celebridades con los primeros desafíos culinarios, generando momentos de tensión, risas y mucha expectativa entre los seguidores del formato.
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Como ya es costumbre, las redes sociales acompañaron el debut con el inconfundible humor argentino. Los usuarios no tardaron en convertir las escenas más divertidas en memes que rápidamente se viralizaron, destacando las reacciones del jurado, las frases de los participantes y las intervenciones de Wanda.
Además, muchos ya eligieron a sus favoritos para esta nueva temporada y expresaron su apoyo en X (ex Twitter), Instagram y TikTok.
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Con un arranque cargado de emoción, risas y creatividad digital, MasterChef Celebrity volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los programas más comentados de la televisión argentina.
La Joaqui es la primera enojada en MasterChef Celebrity
Luego de la primera emisión del programa, . La Joaqui hizo un descargo en redes sociales y le respondió a los haters sin pelos en la lengua: “La gente es medio dolobu o se hace..."
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
Memes
Luego de la primera emisión de MasterChef Celebrity las redes sociales se llenaron de memes.
web
A la cantante le tocó cocinar en pareja junto a Momi Gardina en el primer programa. Las concursantes tuvieron que preparar una merluza a la romana con un puré bicolor. De entrada empezaron complicadas cuando preguntaron a los jurados si llevaba crema o salsa de tomate.
La respuesta de La Joaqui.
La respuesta de La Joaqui.
gentileza
Embed - Los 24 participantes llegaron a las cocinas de Masterchef Celebrity Argentina
Sin embargo, lo peor llegó a la hora de degustar el plato y a los tres jurados no les gustó la actitud de las concursantes que cuestionaron todas las devoluciones. “Es un tirano Germán”, acusó La Joaqui secundada por las risas de Momi.
“El puré es el resultado de la soberbia misma. Yo les dije que la calabaza y la papa tienen dos tiempos de cocción”, apuntó enojado Germán Martitegui. Donato en un tono más cálido dijo que una de las dos podía ser la ganadora del certamen pero no con esa actitud.