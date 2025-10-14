"Terrible truchada": los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

La quinta temporada de La Voz Argentina llegó a su final con Nicolás Behringer, del equipo de Luck Ra, como gran ganador. Sin embargo, la celebración quedó opacada por la decisión de Telefe de haber grabado el programa más importante.
La emoción del ganador Nicolás Behringer y su coach Luck Ra fue fingida. Hubo cuatro desenlaces grabados porque el programa del lunes no salió en vivo.
En las grabaciones concretadas hace algunas semanas, cada uno de los cuatro finalistas (Nicolás, Alan Lez, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez) fingió emocionarse con un eventual triunfo y, luego, el canal transmitió a Nicolás al conocerse el voto del público este lunes a la noche.
Por ese motivo, por ejemplo, no hubo revelación del segundo, tercer y cuarto puesto durante la transmisión oficial. Ni tampoco papelitos o explosiones en el estudio, dado el trabajo de limpieza que hubiera acarreado para grabar seguidamente a cada posible ganador.
Apenas se supo por Instagram que Alan salió segundo; Milagros, tercera; y Eugenia, en cuarta posición. Sobre los porcentajes de cada uno, nada.
Soledad Pastorutti, histórica jurado de La Voz y tricampeona, dio dos shows en el teatro Gran Rex el domingo y el lunes, fechas coincidentes con la doble final de certamen. En tanto, el dúo Miranda estaba de viaje en España. De haber sido en vivo, las sillas hubieran lucido vacías ante el capricho de Telefe de llegar a la final en esta semana para dar pie a MasterChef.
"Se decidió continuar más tiempo y ya nuestras agendas no coincidían. Pero de verdad hubo mucho laburo y corridas detrás", contó la Sole en la red social X, en un intento por calmar el malestar de los televidentes ante la falta de emoción y programa en vivo como corresponde.
Por su parte, Lali Espósito, cuyo participante salió segundo, no pudo ocultar su desazón y hasta amagó con dar el portazo para la próxima temporada de La Voz. "Gracias a los que votaron al #TeamLali pero sobre todo a los que nos acompañaron todas las noches en esta edición! Me despido de este show hermoso! Gracias La voz por tanto!", escribió en X.
A través de las redes sociales, los fanáticos del programa manifestaron su furia por el "manoseo" que hizo Telefe en la recta final del programa, dejando a esta edición de La Voz como una de las más flojas y polémicas.
Es una táctica que el canal ya había aplicado en "Bake Off" y "MasterChef", pero con la aclaración de que en los ciclos de cocina solamente vota el jurado y no la gente.