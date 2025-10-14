14 de octubre de 2025 - 09:08

"Terrible truchada": los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

La emoción del ganador Nicolás Behringer y su coach Luck Ra fue fingida. Hubo cuatro desenlaces grabados porque el programa del lunes no salió en vivo.

Terrible truchada: los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

"Terrible truchada": los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025.

En las grabaciones concretadas hace algunas semanas, cada uno de los cuatro finalistas (Nicolás, Alan Lez, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez) fingió emocionarse con un eventual triunfo y, luego, el canal transmitió a Nicolás al conocerse el voto del público este lunes a la noche.

Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025
Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025.

Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025.

Por ese motivo, por ejemplo, no hubo revelación del segundo, tercer y cuarto puesto durante la transmisión oficial. Ni tampoco papelitos o explosiones en el estudio, dado el trabajo de limpieza que hubiera acarreado para grabar seguidamente a cada posible ganador.

Apenas se supo por Instagram que Alan salió segundo; Milagros, tercera; y Eugenia, en cuarta posición. Sobre los porcentajes de cada uno, nada.

Qué dijeron Soledad y Lali sobre el polémico final de La Voz Argentina 2025

Soledad Pastorutti, histórica jurado de La Voz y tricampeona, dio dos shows en el teatro Gran Rex el domingo y el lunes, fechas coincidentes con la doble final de certamen. En tanto, el dúo Miranda estaba de viaje en España. De haber sido en vivo, las sillas hubieran lucido vacías ante el capricho de Telefe de llegar a la final en esta semana para dar pie a MasterChef.

"Se decidió continuar más tiempo y ya nuestras agendas no coincidían. Pero de verdad hubo mucho laburo y corridas detrás", contó la Sole en la red social X, en un intento por calmar el malestar de los televidentes ante la falta de emoción y programa en vivo como corresponde.

Por su parte, Lali Espósito, cuyo participante salió segundo, no pudo ocultar su desazón y hasta amagó con dar el portazo para la próxima temporada de La Voz. "Gracias a los que votaron al #TeamLali pero sobre todo a los que nos acompañaron todas las noches en esta edición! Me despido de este show hermoso! Gracias La voz por tanto!", escribió en X.

Memes, burlas y enojo porque la final de La Voz Argentina no fue en vivo

A través de las redes sociales, los fanáticos del programa manifestaron su furia por el "manoseo" que hizo Telefe en la recta final del programa, dejando a esta edición de La Voz como una de las más flojas y polémicas.

Es una táctica que el canal ya había aplicado en "Bake Off" y "MasterChef", pero con la aclaración de que en los ciclos de cocina solamente vota el jurado y no la gente.

