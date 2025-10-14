"Terrible truchada": los furiosos memes contra La Voz Argentina por su final grabada

A qué hora es la final y cómo votar por el ganador de La Voz Argentina 2025

En las grabaciones concretadas hace algunas semanas, cada uno de los cuatro finalistas (Nicolás, Alan Lez, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez) fingió emocionarse con un eventual triunfo y, luego, el canal transmitió a Nicolás al conocerse el voto del público este lunes a la noche.

Por ese motivo, por ejemplo, no hubo revelación del segundo, tercer y cuarto puesto durante la transmisión oficial. Ni tampoco papelitos o explosiones en el estudio, dado el trabajo de limpieza que hubiera acarreado para grabar seguidamente a cada posible ganador.

Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, es el ganador de La Voz Argentina 2025.

Apenas se supo por Instagram que Alan salió segundo ; Milagros , tercera ; y Eugenia , en cuarta posición . Sobre los porcentajes de cada uno, nada .

Soledad Pastorutti , histórica jurado de La Voz y tricampeona, dio dos shows en el teatro Gran Rex el domingo y el lunes, fechas coincidentes con la doble final de certamen. En tanto, el dúo Miranda estaba de viaje en España. De haber sido en vivo, las sillas hubieran lucido vacías ante el capricho de Telefe de llegar a la final en esta semana para dar pie a MasterChef.

"Se decidió continuar más tiempo y ya nuestras agendas no coincidían. Pero de verdad hubo mucho laburo y corridas detrás", contó la Sole en la red social X, en un intento por calmar el malestar de los televidentes ante la falta de emoción y programa en vivo como corresponde.

Se decidió continuar más tiempo y ya nuestras agendas no coincidían. Pero de verdad hubo mucho laburo y corridas detrás … https://t.co/IEdLcNydmB — SOLEDAD (@sole_pastorutti) October 14, 2025

Por su parte, Lali Espósito, cuyo participante salió segundo, no pudo ocultar su desazón y hasta amagó con dar el portazo para la próxima temporada de La Voz. "Gracias a los que votaron al #TeamLali pero sobre todo a los que nos acompañaron todas las noches en esta edición! Me despido de este show hermoso! Gracias La voz por tanto!", escribió en X.

Bueeeeeno termino @LaVozArgentina hermosa experiencia ! Gracias a mis compañeros coaches increíbles! Felicidades Primo y Nicolás!

ALAN sos el campeón de mi vida! Te admiro! Gracias a los que votaron al #TeamLali pero sobre todo a los que nos acompañaron todas las noches en esta… — Lali (@lalioficial) October 14, 2025

Memes, burlas y enojo porque la final de La Voz Argentina no fue en vivo

A través de las redes sociales, los fanáticos del programa manifestaron su furia por el "manoseo" que hizo Telefe en la recta final del programa, dejando a esta edición de La Voz como una de las más flojas y polémicas.

Es una táctica que el canal ya había aplicado en "Bake Off" y "MasterChef", pero con la aclaración de que en los ciclos de cocina solamente vota el jurado y no la gente.

Me parece FATAL que hoy esté todo grabado, hasta la decisión del público. Cero emoción. Han destruido el formato en esta última temporada. #LaVozArgentina pic.twitter.com/51Y9XkTnWa — Lean (@leanaprea) October 14, 2025

El final de la voz fue una poronga de 20 min, así quedé:#LaVozArgentina pic.twitter.com/6dYB02Fnsg — euge (@jajakillme) October 14, 2025

esta fue capaz de las mejores ediciones en talentos y finalistas y así y todo fue la peor gestionada de la historia una vergüenza #LaVozArgentina pic.twitter.com/GMsDnVZ0c5 — vicu (@vicky_ficosecco) October 14, 2025

DATO: En la final NO TIRARON PAPELITOS porque tardaban mucho en limpiar el estudio entre las grabaciones de cada uno de los finalistas.

Quedó re triste, pobre y a las apuradas. #LaVozArgentina pic.twitter.com/0dmkW6m3Yr — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) October 14, 2025



Quedó re triste, pobre y a las apuradas. #LaVozArgentina pic.twitter.com/0dmkW6m3Yr — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) October 14, 2025

luckra viendo que lo cagamos a puteadas todo el programa y salió campeón #LaVozArgentina pic.twitter.com/jvsaWbbnh4 — milu (@espostinita) October 14, 2025

me parece terrible truchada que la final de la voz argentina no sea en vivo jajajj ni los de gran hermano se animaron a tanto — Mandy (@mari5albz) October 14, 2025

Tristisimo final de La Voz Argentina. Programa grabado. cero emoción. El ganador casi no dijo nada. Terminaron el programa apurados para que empiece otro. Un desastre por donde lo mires. — Felipe Reynoso (@FelipeReynoso17) October 14, 2025