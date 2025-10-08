Votá: ¿Quién querés que gane La Voz Argentina 2025?

Los cuatro jurados eligieron a sus respectivos candidatos para coronarse como "La Voz Argentina".

La Voz Argentina ya tiene sus finalistas.

Uno de los certámenes más populares de la televisión argentina se encuentra cerca de su final, es decir, de la gran final. Este miércoles se definieron los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025, programa que cautivó desde su inicio a los televidentes a través de Telefe.

Luego de casi cuatro meses, se conocieron qué participantes representarán a los equipos de Soledad Pastorutti, Miranda, Luck Ra y Lali Espósito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1976275134039327042&partner=&hide_thread=false ¿Quién crees que ganará en La Voz Argentina 2025? — LOS ANDES (@LosAndesDiario) October 9, 2025 Milagros Amud es la finalista de la Sole, mientras que por el lado del team Miranda! fue elegida Eugenia Rodríguez. Respecto al team Luck Ra, Nicolás Behringer es el tercer finalista, y por último Alan Lez hará lo propio por el team Lali.

Los finalistas de La Voz Argentina 2025 Los finalistas de La Voz Argentina 2025. Instagram / @lavozargentina Quienes quedaron en el camino son: Jaime Muñoz, Nathalie Aponte, Emiliano Villagra y Violeta Lemo. Cabe recordar que el campeón se conocerá el próximo lunes 13 de octubre. En ese momento, será el público quién tendrá la última decisión.

A través de las líneas telefónicas, los espectadores podrán votar por su cantante favorito. El ganador de La Voz Argentina se llevará 70 millones de pesos. Además, un auto 0 km. y un contrato con el sello discográfico Universal.