El jugoso premio millonario que se llevará el ganador de La Voz Argentina 2025

La cuenta regresiva para la final de La Voz Argentina 2025 ya comenzó, por lo que Nico Occhiato, el conductor, reveló en plena emisión los premios oficiales que se llevarán los participantes que llegaron hasta las últimas instancias del programa musical más visto de Telefe: dinero y oportunidades en la industria musical

“El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos y además un contrato con el sello discográfico Universal para lanzar su música”, anunció Occhiato frente al público y los festejos de los jurados. Además, adelantó que el primer puesto se irá a su casa con un Volkswagen Tera.

Sin embargo, aclaró que no solo el primer lugar tendrá recompensa. El segundo no se va con las manos vacías, sino que se lleva $30 millones. El tercero obtiene $15 millones y el cuarto, $5 millones.

Nico Occhiato reveló cuáles serán los premios de los finalistas de La Voz Argentina 2025 En ese momento Ale Sergi hizo una pregunta que incomodó al conductor: "¿S lo llevan entero en el momento?". Ante la cara de duda de Occhiato, Juliana Gattas continuó la broma: "Bueno, nos vamos a la pausa". Finalmente, confirmaron que se llevarán el dinero en cuanto se sepan los resultados.

Los cuatro finalistas del reality no solo se aseguran visibilidad en todo el país, sino también una importante suma de dinero y la posibilidad de comenzar su carrera profesional en la industria musical.