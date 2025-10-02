"Un choreo bárbaro": la furia contra Luck Ra por el participante que salvó en La Voz Argentina

Desde notables desafinaciones, pasando por olvidos en las letras, hasta falta de personalidad. Un concursante del team Luck Ra de La Voz Argentina despertó el enojo en redes sociales y los fanáticos del programa acusan al cuartetero de favoritismo e injusticia.
Federico Mestre es el cantante cuestionado por usuarios de X. El participante fue salvado este miércoles por Luck Ra en segunda instancia, luego de Nicolás Behringer, en el 4° round del certamen.
Embed - "Estoy muy nervioso": la angustia de Federico Mestre al olvidarse la canción - La Voz Argentina 2025
A diferencia de sus compañeros de equipo, Mestre había sufrido un traspié cuando se le olvidó la letra y tuvo que tararear la melodía. “Sacando eso, lo noté vocalmente más firme que nunca”, afirmó el jurado, pero no alcanzó para conformar al público.
En X algunos reclamaron la falta de criterio no solo del jurado cordobés sino que de Lali Espósito también, quien dejó ir a Iara Lombardi, participante que también se olvidó parte de su letra en italiano. “Fede Mestre tiene que volver a nacer para hacer esto”, criticaron algunos televidentes, mientras reproducían una sentida interpretación de la joven del tema “La despedida”.
Otros apuntaron a participantes del team que ya se fueron como Emma Roach y Eduardo Desimone que, a criterio de los tuiteros, merecen más el lugar que Mestre.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mycutespos/status/1973578904112939145&partner=&hide_thread=false
¿Quién se fue del team Luck Ra?
El puntaje promedio de Lali Espósito, Miranda! y Soledad Pastorutti permitió que Nathalie Aponte clasificara directamente a la próxima ronda. La cantante paraguaya interpretó “Sin ti”, la versión en español de Without You, de Mariah Carey.
La definición final del 4° Round fue entre Thomas Dantas y Lucas Barros, quienes habían cantado juntos en las Batallas y habían sido nombrados ganadores por Luck Ra en esa instancia. Nico Occhiato abrió el sobre definitivo y anunció la continuidad de Thomas, mientras que Lucas fue eliminado del programa.
“De verdad quiero agradecer a este programa poder soñar y creer de nuevo en la música. A todos, en especial a Facu por su cercanía, y gracias a la producción y a todos por las enseñanzas”, expresó Lucas en su despedida.
Luck Ra cerró la emisión anunciando que Lucas, Thomas, Nathalie, Nicolás y Federico serán sus teloneros en el Estadio Vélez Sarsfield el sábado 4 de octubre de 2025, un evento que promete ser uno de los más destacados del año.