Atención fans de Luck Ra: así se podrá ver en vivo y por streaming su show de este sábado

Este sábado 4 de octubre, Flow transmitirá en vivo para Argentina, Uruguay y Paraguay la presentación del artista desde el estadio Vélez Sarsfield.

El show de Luck Ra se podrá ver en streaming y en vivo por la plataforma Flow.

Flow, el servicio de TV en vivo y streaming de Telecom Argentina, transmitirá este sábado 4 de octubre, en vivo para Argentina, Uruguay y Paraguay, el show de Luck Ra desde el estadio Vélez Sarsfield.

Será desde las 20.30, con una entrevista al artista exclusiva para que los fanáticos disfruten en la previa. Además todos los clientes podrán ver en vivo todo su repertorio y los nuevos temas de su reciente álbum “Que sed” a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay. Luego, podrán volver a disfrutar el show en el On Demand de la plataforma durante 30 días.

El show de Luck Ra se podrá ver en streaming y en vivo por la plataforma Flow. El show de Luck Ra se podrá ver en streaming y en vivo por la plataforma Flow. Flow Dueño de un talento y carisma arrasadores, sinónimo de cuarteto, baile y felicidad, Luck Ra se presenta en un primer estadio como un hito en su meteórica carrera y un merecido reconocimiento al impacto que su música está provocando en millones de personas.