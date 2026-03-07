7 de marzo de 2026 - 09:38

Rosalía confesó cuál es el tipo de hombre que le atraen y sorprendió con su elección

La cantante catalana habló de sus gustos y reveló el rol fundamental de su hermana en las decisiones de su vida.

En pleno auge de su carrera, Rosalía no deja de sorprender. Tras ganar el BRIT Award a Mejor Artista Internacional y mientras prepara su próxima gira mundial, la cantante catalana se tomó un respiro para sentarse a conversar con la autora argentina Mariana Enríquez en una cafetería histórica de Buenos Aires.

La charla, organizada por Spotify y grabada en diciembre en Los Galgos, formó parte de la serie “Spotify Presenta”. Allí, ambas artistas intercambiaron ideas sobre sus procesos creativos, las influencias culturales que las inspiran y cómo construyen su propio universo artístico.

La respuesta de Rosalía que se hizo viral

Uno de los momentos más comentados llegó cuando respondieron al famoso cuestionario Proust, un clásico que busca revelar la personalidad y los valores de quien lo responde. Ante la pregunta “¿Cuál es la cualidad que más admira de un hombre?”, Rosalía no dudó y lanzó: “Que sea gay”.

La respuesta generó risas inmediatas y complicidad con Enríquez, quien confesó que compartía ese criterio. Más allá del humor, la artista aprovechó para cuestionar la propia formulación de la pregunta y puso el foco en la diversidad: “La primera cosa que pensaría sería ‘qué cualidad te llama más la atención de la gente, de una persona’”, reflexionó. Enríquez coincidió y señaló: “Bueno, eran muy binarios en esa época”.

De inmediato, Rosalía le devolvió la pregunta a la escritora, pero enfocada en las mujeres. Enríquez eligió el sentido del humor como la cualidad más valiosa: “Hay que reírse de una misma porque nos bombardean y nos meten tantas cosas en la cabeza y responsabilidades”, explicó.

La charla también tuvo momentos de gran intimidad. Cuando Enríquez le preguntó por su mayor desgracia, Rosalía confesó que durante mucho tiempo pensó que sería “perder la voz”, pero que hoy su mayor temor sería perder a su hermana Pili, tres años mayor, estilista y mano derecha de la cantante. “Ella siempre ha estado ahí. Yo conozco la vida siempre con Pili. Yo llegué y ella estaba”, relató emocionada.

