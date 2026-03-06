Evangelina Anderson rompió en llanto en televisión y aclaró su vínculo con Ian Lucas: "Para mí no fue una..."

La modelo y conductora Evangelina Anderson atravesó un momento de fuerte emoción en televisión al referirse a las fotos que circularon en las últimas horas, en las que aparece besándose con el youtuber Ian Lucas.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron especulaciones sobre un supuesto romance entre ambos. Ante esa situación, Anderson decidió hablar públicamente para aclarar el contexto y explicar cómo impactó el tema en su familia.

Luego de que Ian Lucas deslizó que mantuvieron un vínculo y que no fue nada para las cámaras, Evangelina fue tajante. En ese contexto, la modelo insistió en que el episodio no representó un vínculo sentimental. “No puedo reconocer o blanquear una relación o vínculo que para mi no pasó”, afirmó al referirse al beso con el influencer.

Durante su participación en Cortá por Lozano, la modelo se mostró visiblemente afectada al recordar una conversación reciente con su hijo mayor, Bastian Demichelis . La charla ocurrió después de que las fotos comenzaran a circular en distintos medios y plataformas digitales. Entre lágrimas, Anderson relató el momento que vivió con el adolescente y explicó cómo la exposición mediática terminó por afectarla.

“Hoy estuve hablando con mi hijo mayor... no está bueno. Eso no me hace sentir cómoda ”, expresó. Luego contó que el joven le preguntó directamente por las imágenes que aparecieron en internet. “ Me dijo: ‘mamá, ¿qué pasó?’ y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante“, agregó Evangelina.

Anderson también reflexionó sobre la repercusión pública del tema y la forma en que ese tipo de situaciones puede afectar a sus hijos. Según explicó, su principal preocupación se relaciona con el impacto emocional que la exposición mediática genera en la familia.

“Cada vez que dicen algo yo trato de cuidarlos a mis hijos. A veces no hace falta decir cosas que uno no quiere decir y a la gente no le importa. La gente se olvida y todo, pero mis hijos no", sostuvo.

La participante de MasterChef Celebrity aseguró que la conversación con su hijo resultó especialmente dolorosa. “Hoy yo lo hablé con mi hijo mayor, y fue muy doloroso lo que vivimos como familia. Yo no lo busqué, porque yo siempre cuidé mucho a mi familia. Y no lloro por esto que es una pavada, es por todo lo que yo vengo cargando como mamá, y yo estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental y emocional”, expresó.

Evangelina Anderson y Ian Lucas beso

La explicación de Evangelina Anderson de sus fotos a los besos con Ian Lucas

Además de referirse al impacto familiar, Anderson también explicó cómo ocurrió la situación que dio origen a las fotos que se difundieron. En ese punto, aclaró que todo sucedió en un contexto informal entre conocidos y amigos.

“Yo puedo explicar exactamente el contexto: fue la salida de una fiesta que organizó Luck Ra en su casa. Éramos un grupo de amigos y empezaron jodiendo: pico, pico, pico”, relató la modelo.

Por último, insistió en que la interpretación pública de las imágenes exageró lo sucedido. “Ahora, de esa foto a que haya una construcción de un vínculo…”, señaló, con la intención de marcar distancia entre lo ocurrido aquella noche y las versiones que circularon posteriormente.