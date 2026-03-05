Ian Lucas rompió el silencio sobre su vínculo con Evangelina Anderson: "Fue real"

Ian Lucas confirmó que su vínculo con Evangelina Anderson llegó a su fin tras varios meses marcados por rumores, versiones cruzadas e indirectas públicas. La situación se conoció después de que el joven publicara un extenso descargo en sus redes sociales donde habló con sinceridad sobre lo que vivió y cómo atraviesa el cierre de esta etapa personal.

La relación entre ambos había generado comentarios desde sus primeras apariciones juntos en MasterChef Celebrity Argentina , programa en el que compartieron momentos que alimentaron las especulaciones sobre un posible romance. Durante ese tiempo circularon versiones, bromas y teorías de los seguidores en redes, aunque nunca hubo una confirmación directa por parte de la modelo.

A través de un mensaje publicado para sus millones de seguidores, Ian Lucas explicó que decidió hablar luego de haber permanecido en silencio durante meses. El influencer expresó que la exposición pública de una situación personal le generaba incomodidad.

“Primero que nada quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza , porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal”, escribió.

También se refirió a las críticas que recibió por la diferencia de edad con Anderson, un tema que fue recurrente en los comentarios sobre el vínculo. “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas . Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo ”, sostuvo.

Lucas aseguró que eligió no responder durante mucho tiempo pese a las críticas y cuestionamientos. “Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona”, afirmó.

Evangelina Anderson y Ian Lucas

La respuesta indirecta a las versiones de marketing

En su mensaje, el influencer también dejó una clara referencia a declaraciones previas de Anderson en las que había insinuado que la cercanía entre ambos formaba parte de una estrategia mediática.

“Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real”, expresó.

El joven aseguró que, pese al desenlace, prefiere quedarse con los recuerdos positivos del vínculo y continuar con su vida lejos de la polémica.

“Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”, concluyó.