Investigan a Britney Spears: analizan una "sustancia desconocida" hallada en su auto tras su liberación

La cantante estadounidense Britney Spears volvió a quedar en el centro de la polémica luego de ser detenida en California durante un control policial en una autopista del condado de Ventura.

Según trascendió, los agentes interceptaron el vehículo en el que circulaba la artista ante la sospecha de que podría estar conduciendo bajo los efectos del alcohol . El episodio ocurrió el miércoles por la noche y derivó en su arresto preventivo.

Mientras avanza la investigación, surgió otro elemento que podría complicar la situación judicial de la cantante. Durante el procedimiento, la policía habría encontrado una “sustancia desconocida” dentro del automóvil .

Actualmente, esa sustancia se encuentra bajo análisis de peritos , que intentan determinar su composición para establecer si tiene relevancia dentro de la causa.

De acuerdo con registros carcelarios, Spears ingresó alrededor de las 3 de la madrugada en una prisión de Los Ángeles y fue liberada aproximadamente a las 6 de la mañana del jueves .

Antes de ser fichada formalmente, la cantante fue trasladada a un hospital cercano a su domicilio en Westlake Village, donde se le realizaron estudios para determinar su nivel de alcohol en sangre.

Britney Spears Britney Spears fue detenida y luego liberada tras conducir ebria. Gentileza

Cuándo deberá presentarse ante la Justicia

La investigación continúa abierta y la artista deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo para responder por el episodio. Mientras tanto, personas cercanas a su entorno señalaron que esperan que el juez tenga en cuenta los antecedentes de problemas con el consumo de alcohol y drogas y evalúe alternativas al encarcelamiento.

“Este fue un incidente desafortunado e inexcusable. Britney tomará las medidas adecuadas, cumplirá con la ley y esperamos que esto marque el inicio de un cambio largamente esperado en su vida. Necesita ayuda y apoyo en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella y sus seres queridos están implementando un plan para prepararla para el éxito y el bienestar”, declaró Cade Hudson, representante de la cantante.