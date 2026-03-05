Madonna se vistió de novia y recreó su escandalosa e histórica actuación de "Like a Virgin"

Más de cuatro décadas después de una de las actuaciones más recordadas de la música, Madonna volvió a recrear aquella imagen que marcó su carrera y a la cultura pop. La artista apareció nuevamente vestida de novia, como ocurrió en los Premios MTV ‘84, pero con una versión aún más provocadora .

Paula Chaves se hartó de Zaira Nara y expuso un chat privado que revela por qué ya no son amigas

Susana Giménez grabó una publicidad en traje de baño y generó revuelo: recibió críticas de una diva

En esta ocasión, se mostró con corsé, ropa interior y un velo, retomando la estética que la hizo famosa en los años ochenta . Hoy con 67 años, la cantante sorprendió al presentarse con un estilismo compuesto únicamente por lencería y detalles de encaje durante la nueva campaña de Dolce & Gabbana .

Se trata de una referencia directa a su icónica interpretación de “Like a Virgin” , el segundo álbum de estudio de la cantante. Con ese guiño al pasado, volvió a generar repercusión entre sus seguidores y a recordar uno de los episodios más comentados de su carrera.

Para entender el impacto de esta imagen hay que remontarse a 1984 , cuando Madonna protagonizó una actuación que sacudió a la industria musical y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emblemáticos de la historia de los premios MTV.

En aquel momento, la cantante tenía 26 años y se subió al escenario para interpretar Like a Virgin vestida de novia, una decisión que provocó mucha polémica. No solo generó impacto la letra de la canción, de tono provocador para la televisión de la época, sino también el vestuario elegido para la presentación.

Embed 39 years ago, Madonna performed 'Like a Virgin' at the VMAs dressed in a wedding dress with a 'Boy Toy' belt: pic.twitter.com/eqcziar9EO — Culture (@notgwendalupe) September 13, 2023

Con un estilo que mantiene hasta hoy, Madonna apareció con un corsé de encaje con transparencias, una falda tul y un cinturón con la inscripción “Boy Toy” (juguete de chicos). El look rompía con la idea tradicional de una novia en aquella época y buscaba deliberadamente llamar la atención.

La actuación se volvió aún más polémica cuando la artista terminó la canción tirada sobre el escenario, mostrando su ropa interior con movimientos que simulaban gestos sexuales. Aquella escena generó un escándalo inmediato, que hasta el día de hoy sigue dando que hablar.

Sin embargo, eso no le perjudicó en lo absoluto a pesar de que su manager y entorno decían lo contrario. Se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia de los MTV y ayudó a consolidar la imagen provocadora que marcaría toda la carrera de Madonna.

Madonna, nuevo rostro de Dolce & Gabbana

Han pasado 42 años desde aquella presentación, pero la artista volvió a evocar ese momento al interpretar La Bambola con un vestuario que retomaba el concepto de novia, aunque directamente con lencería a la vista. Así, Dolce & Gabbana anunció que Madonna se convertiría en su nueva imagen.

La campaña generó repercusión porque la cantante posó con ropa interior junto al actor Alberto Guerra en una producción de tono provocador. Como era de esperar, las redes se llenaron rápidamente de opiniones, que destacaron su vigencia y su influencia en la cultura pop. “Es una leyenda”, asumieron.