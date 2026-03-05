5 de marzo de 2026 - 16:19

Paula Chaves se hartó de Zaira Nara y expuso un chat privado que revela por qué ya no son amigas

La modelo se enojó y mostró todo en sus redes, con un claro mensaje para su examiga y madrina de su hija menor.

zaira y paula chaves
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La relación entre Paula Chaves y Zaira Nara volvió al centro de la escena mediática después de una serie de comentarios que reavivaron las versiones sobre su distanciamiento. Ante las preguntas constantes sobre el tema, Chaves decidió responder de manera directa en sus redes sociales y expuso un intercambio privado con su ex amiga para intentar cerrar la discusión.

El conflicto tomó impulso luego de que surgieran nuevas declaraciones de la menor de las Nara vinculadas al romance de Facundo Pieres con Chechu Bonelli.

En una entrevista, la modelo realizó un comentario que muchos interpretaron como una referencia indirecta a Chaves, quien años atrás tuvo una relación con el polista.

Ese episodio generó nuevas consultas de la prensa hacia la conductora y volvió a instalar la versión de que el distanciamiento entre ambas habría tenido origen en ese vínculo sentimental.

Paula Chaves contra Zaira Nara

El enojo de Paula Chaves en redes y su explosión contra Zaira Nara

La situación provocó el enojo de Chaves, que utilizó su cuenta de X para responder a una publicación de un portal de noticias que retomaba el tema. El medio había escrito: “¿HUMORADA O PALITO? Zaira Nara lanzó un picante chiste sobre Paula Chaves al hablar del romance de Facundo Pieres y Chechu Bonelli”. A partir de ese mensaje, la conductora decidió fijar su postura de forma contundente.

X dios BASTA! Dejen de nombrarme! Y de una vez x todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento! Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses,le pedí que no me nombre más y me pidió perdón x hacerlo, justificando que se pone nerviosa con la notas ! Entiendo que es más fácil creer que fue x un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno, hacen que una amistad se termine !”, escribió.

Paula Chaves contra Zaira Nara.

En el mismo mensaje, Chaves explicó que decidió mostrar un fragmento de una conversación privada que mantuvo con Nara a través de WhatsApp. Según expresó, su intención fue terminar con las especulaciones que se repiten desde hace años cada vez que el tema vuelve a la agenda mediática.

“No hago nunca esto de mostrar, Pero de verdad! BASTA! Estoy harta que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo dí el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20años y no fue NADA PARA MIN Una mistad se termina x tener propósitos de vida e intereses diferentes!”, escribió al publicar la captura del chat.

Paula Chaves desmiente que Facundo Pieres haya provocado el fin de su amistad

El mensaje buscó despejar la versión que vincula el final de la amistad con una relación amorosa. Paula Chaves insistió en que el distanciamiento no tuvo relación con el pasado sentimental con Pieres y sostuvo que la ruptura respondió a diferencias personales y a caminos de vida distintos.

Facundo Pieres
El ex de Zaira Nara mantendría un romance con una famosa modelo.

