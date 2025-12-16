16 de diciembre de 2025 - 10:44

"¿Será grave?": Paula Chaves relató la gran sorpresa que se llevó tras un estudio médico

La modelo y conductora contó en su programa que se realizó un chequeo médico y recibió una información que no esperaba a sus 41 años.

Paula Chaves
Paula Chaves recibió una sorpresa tan inesperada como insólita a los 41 años, apenas un día después de celebrar el Martín Fierro. La conductora decidió compartir al aire una experiencia personal que surgió a partir de un estudio médico de rutina y que derivó en un momento de humor, desconcierto y sorpresa que rápidamente se viralizó.

Paula Chaves, sorprendida porque tiene dos costillas menos

Durante la emisión del lunes, Chaves relató que acudió a realizarse un estudio sin imaginar que saldría del consultorio con una noticia completamente fuera de lo común. Según contó, fue la profesional que la atendía quien lanzó una pregunta que la descolocó por completo.

“¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: ‘¿Cuándo te sacaste las costillas?’. Y yo le respondí: ‘¿Qué?’. No sabía qué contestarle. Entonces me dice: ‘Tenés dos costillas menos que todo el mundo’”, relató la conductora, todavía sorprendida por el hallazgo.

La sorpresa de los compañeros de Paula Chaves tras su relato

La anécdota generó una catarata de comentarios entre sus compañeros, que aportaron humor a la situación. Nacho Elizalde intervino con una comparación inesperada: “Como Thalía”. Ese comentario despertó una reacción inmediata en Chaves, que confesó el temor que atravesó en ese instante.

“Ahí me empecé a asustar. Enseguida pensé una catástrofe. Mi cabeza decía: ‘Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca’. Y, por otro lado, pensaba: ‘¿Será grave tener dos costillas menos?’”, expresó.

Paula Chaves.

El intercambio continuó con aportes que reforzaron el clima distendido del estudio. Valen Rizzuti lanzó: “Y por otro lado: ‘¡Qué divina!’”. Luli González sumó: “Nació modelo”, mientras que Elizalde remató con un elogio directo: “¡Qué flaca!”.

Lejos de esquivar los comentarios, Chaves retomó el relato con sinceridad y algo de incredulidad. “Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?”, concluyó.

