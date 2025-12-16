"¿Será grave?": Paula Chaves relató la gran sorpresa que se llevó tras un estudio médico

La modelo y conductora contó en su programa que se realizó un chequeo médico y recibió una información que no esperaba a sus 41 años.

Paula Chaves recibió una sorpresa tan inesperada como insólita a los 41 años, apenas un día después de celebrar el Martín Fierro. La conductora decidió compartir al aire una experiencia personal que surgió a partir de un estudio médico de rutina y que derivó en un momento de humor, desconcierto y sorpresa que rápidamente se viralizó.

Paula Chaves, sorprendida porque tiene dos costillas menos Durante la emisión del lunes, Chaves relató que acudió a realizarse un estudio sin imaginar que saldría del consultorio con una noticia completamente fuera de lo común. Según contó, fue la profesional que la atendía quien lanzó una pregunta que la descolocó por completo.

“¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: ‘¿Cuándo te sacaste las costillas?’. Y yo le respondí: ‘¿Qué?’. No sabía qué contestarle. Entonces me dice: ‘Tenés dos costillas menos que todo el mundo’”, relató la conductora, todavía sorprendida por el hallazgo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tapados de laburo (@tapadosdelaburo.olga) La sorpresa de los compañeros de Paula Chaves tras su relato La anécdota generó una catarata de comentarios entre sus compañeros, que aportaron humor a la situación. Nacho Elizalde intervino con una comparación inesperada: “Como Thalía”. Ese comentario despertó una reacción inmediata en Chaves, que confesó el temor que atravesó en ese instante.

“Ahí me empecé a asustar. Enseguida pensé una catástrofe. Mi cabeza decía: ‘Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca’. Y, por otro lado, pensaba: ‘¿Será grave tener dos costillas menos?’”, expresó.