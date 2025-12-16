16 de diciembre de 2025 - 12:40

Qué día y a qué hora se podrá ver el Volumen 2 de Stranger Things 5 en Netflix: nuevo tráiler

La plataforma de streaming presentó imágenes de la segunda tanda de tres episodios que prometen explicar varios misterios de la serie.

Netflix presentó el nuevo trailer de Stranger Things, temporada 5, Volumen 2.

Netflix presentó el nuevo trailer de Stranger Things, temporada 5, Volumen 2.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix presentó el tráiler del Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things. Con los primeros cuatro episodios disponibles, la última entrega de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer avanza hacia su desenlace. Cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos episodios, te lo contamos en esta nota.

Leé además

El nuevo K-Drama romántico que está en Netflix.

Con 14 capítulos: el imperdible K-Drama romántico que está entre lo más visto de Netflix

Por Redacción Espectáculos
el finalista de la voz argentina que abrira el show de lali esposito en velez: todos los detalles de la previa

El finalista de La Voz Argentina que abrirá el show de Lali Espósito en Vélez: todos los detalles de la previa

Por Redacción Espectáculos

La última temporada arranca con Hawkins bajo control militar luego de la apertura definitiva del portal al Upside Down. La ciudad vive en estado de sitio, Eleven es buscada por las autoridades y los protagonistas vuelven a separarse en distintos frentes para intentar frenar la amenaza que se cierne sobre todos.

Embed - Stranger Things 5 | Volume 2 Trailer | Netflix

El cuarto capítulo del Volumen 1, titulado “Hechicero”, marca un punto de quiebre con una de las escenas de acción más potentes de toda la saga y deja múltiples interrogantes abiertos, alimentando la ansiedad por los capítulos que vienen.

Cuándo se estrena el Volumen 2 de Stranger Things 5

Netflix decidió dividir la quinta y última temporada en tres volúmenes, a diferencia de entregas anteriores. En total son ocho episodios:

  • Volumen 1: cuatro capítulos, disponibles desde el 26 de noviembre
  • Volumen 2: tres episodios
  • Episodio final: un capítulo especial de cierre

El Volumen 2 de Stranger Things 5 se estrenará a nivel mundial el 25 de diciembre. En Argentina, el horario de llegada a Netflix será a las 22.

En tanto, el lanzamiento del episodio final será en ese mismo horario, pero una semana después: el miércoles 31 de diciembre.

Qué revelará Stranger Things 5 Volumen 2

Los hermanos Duffer adelantaron que los episodios del Volumen 2 serán clave para responder algunos de los grandes misterios que la serie arrastra desde su inicio.

Los hermanos Matt y Ross Duffer.
Los hermanos Matt y Ross Duffer.

Los hermanos Matt y Ross Duffer.

Otro punto central será la explicación definitiva de qué es realmente el Upside Down. Ross Duffer confirmó que esta revelación llegará muy temprano en el Volumen 2 y que permitirá entender la relación entre esa dimensión, Dimension X, Vecna y el Mind Flayer. El tráiler ya anticipa enfrentamientos directos contra Demogorgons y un rol cada vez más importante para Will, cuya conexión con el Upside Down sigue profundizándose.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Policía difundió imágenes del arresto de Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres.

Bajo vigilancia por suicidio: las fotos del arresto de Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres

Por Redacción Espectáculos
Netflix canceló una serie adolescente queer.

Netflix canceló una popular serie adolescente tras su primera temporada y hay enojo entre los fans

Por Redacción Espectáculos
El príncipe Guillermo se comunicó con su hermano y crece la incertidumbre dentro de la realeza.

El Príncipe Guillermo se comunicó con Harry para darle una triste noticia: "Deterioro en la salud"

Por Agustín Zamora
Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Le renovada casa de Carla Quevedo, actriz de El secreto de sus ojos: un refugio hedonista lleno de paz

Por Agustín Zamora