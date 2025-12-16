Qué día y a qué hora se podrá ver el Volumen 2 de Stranger Things 5 en Netflix: nuevo tráiler

Netflix presentó el tráiler del Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things. Con los primeros cuatro episodios disponibles, la última entrega de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer avanza hacia su desenlace. Cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos episodios, te lo contamos en esta nota.

La última temporada arranca con Hawkins bajo control militar luego de la apertura definitiva del portal al Upside Down. La ciudad vive en estado de sitio, Eleven es buscada por las autoridades y los protagonistas vuelven a separarse en distintos frentes para intentar frenar la amenaza que se cierne sobre todos.

El cuarto capítulo del Volumen 1, titulado “Hechicero”, marca un punto de quiebre con una de las escenas de acción más potentes de toda la saga y deja múltiples interrogantes abiertos, alimentando la ansiedad por los capítulos que vienen.

Netflix decidió dividir la quinta y última temporada en tres volúmenes , a diferencia de entregas anteriores. En total son ocho episodios:

El Volumen 2 de Stranger Things 5 se estrenará a nivel mundial el 25 de diciembre. En Argentina, el horario de llegada a Netflix será a las 22.

En tanto, el lanzamiento del episodio final será en ese mismo horario, pero una semana después: el miércoles 31 de diciembre.

Qué revelará Stranger Things 5 Volumen 2

Los hermanos Duffer adelantaron que los episodios del Volumen 2 serán clave para responder algunos de los grandes misterios que la serie arrastra desde su inicio.

Los hermanos Matt y Ross Duffer. Los hermanos Matt y Ross Duffer. gentileza

Otro punto central será la explicación definitiva de qué es realmente el Upside Down. Ross Duffer confirmó que esta revelación llegará muy temprano en el Volumen 2 y que permitirá entender la relación entre esa dimensión, Dimension X, Vecna y el Mind Flayer. El tráiler ya anticipa enfrentamientos directos contra Demogorgons y un rol cada vez más importante para Will, cuya conexión con el Upside Down sigue profundizándose.