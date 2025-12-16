16 de diciembre de 2025 - 12:38

El finalista de La Voz Argentina que abrirá el show de Lali Espósito en Vélez: todos los detalles de la previa

La cantante invitó a un exparticipante del reality para que sea parte de la previa de su último show del año y el quinto en Vélez.

Lali Espósito en Vélez
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El cantante, que alcanzó el segundo puesto en el reality musical, se presentará ante un Velez colmado en un show que funciona como cierre de año para la artista y como un fuerte espaldarazo para los nuevos talentos surgidos de la televisión.

Alan Lez y Lali Espósito

La invitación llegó de manera directa y personal por parte de Lali, un gesto que no pasó inadvertido dentro del ambiente musical. La propia cantante le envió un mensaje de voz en el que le propuso sumarse a la previa del espectáculo.

“Te quiero invitar a ser opening en Vélez, a cantar. La verdad que sería bárbaro, me parecería re lindo que pudieras cantar ahí en la previa al show, hermoso”, expresó Espósito, dejando en claro el valor simbólico de la propuesta.

A qué hora es el show de Alan Lez en el Vélez de Lali

El recital, que comenzará a las 21, contará con una estructura escalonada. A las 19 abrirá la jornada MissLupe, referente de la música electrónica, mientras que Alan Lez subirá al escenario a las 19.50.

El show principal de Lali, con entradas agotadas desde hace semanas, cerrará una serie de cinco presentaciones de la cantante en Vélez durante 2025, un número que confirma su lugar central en la escena pop argentina.

Para Lez, de 29 años, la convocatoria representa un reconocimiento a su recorrido reciente. Formó parte del equipo de Lali en La Voz Argentina y logró llegar a la final, donde quedó como subcampeón detrás de Nicolás Behringer.

Tras su paso por el programa, el cantante inició una etapa de crecimiento sostenido con presentaciones propias en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires, ambas con localidades agotadas, y una participación destacada en la Marcha del Orgullo del 1 de noviembre.

En sus redes sociales, Lez compartió la emoción que le genera este paso clave y agradeció públicamente la oportunidad. “Los sueños se hacen realidad. Nos vemos el martes en Vélez, gracias”, escribió, junto a imágenes de los ensayos previos y del trabajo que realiza con su equipo de bailarines para esta presentación.

