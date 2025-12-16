El finalista de La Voz Argentina que abrirá el show de Lali Espósito en Vélez: todos los detalles de la previa

Alan Lez , uno de los nombres que dejó la última edición de La Voz Argentina (Telefe) , tendrá esta noche una oportunidad decisiva en su carrera: abrirá el último show del año de Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarsfield .

El cantante, que alcanzó el segundo puesto en el reality musical, se presentará ante un Velez colmado en un show que funciona como cierre de año para la artista y como un fuerte espaldarazo para los nuevos talentos surgidos de la televisión.

La invitación llegó de manera directa y personal por parte de Lali, un gesto que no pasó inadvertido dentro del ambiente musical. La propia cantante le envió un mensaje de voz en el que le propuso sumarse a la previa del espectáculo.

“Te quiero invitar a ser opening en Vélez, a cantar. La verdad que sería bárbaro, me parecería re lindo que pudieras cantar ahí en la previa al show, hermoso”, expresó Espósito, dejando en claro el valor simbólico de la propuesta.

El recital, que comenzará a las 21 , contará con una estructura escalonada. A las 19 abrirá la jornada MissLupe , referente de la música electrónica, mientras que Alan Lez subirá al escenario a las 19.50 .

El show principal de Lali, con entradas agotadas desde hace semanas, cerrará una serie de cinco presentaciones de la cantante en Vélez durante 2025, un número que confirma su lugar central en la escena pop argentina.

Para Lez, de 29 años, la convocatoria representa un reconocimiento a su recorrido reciente. Formó parte del equipo de Lali en La Voz Argentina y logró llegar a la final, donde quedó como subcampeón detrás de Nicolás Behringer.

Tras su paso por el programa, el cantante inició una etapa de crecimiento sostenido con presentaciones propias en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires, ambas con localidades agotadas, y una participación destacada en la Marcha del Orgullo del 1 de noviembre.

En sus redes sociales, Lez compartió la emoción que le genera este paso clave y agradeció públicamente la oportunidad. “Los sueños se hacen realidad. Nos vemos el martes en Vélez, gracias”, escribió, junto a imágenes de los ensayos previos y del trabajo que realiza con su equipo de bailarines para esta presentación.