Lali Espósito reveló cómo será su participación en la serie de Moria Casán para Netflix

Lali Espósito se sumó a la serie biográfica de Moria Casán con un papel muy especial. Luego de haber participado de las grabaciones, la cantante y actriz contó detalles del rodaje y dejó en claro que su aparición va más allá de un simple cameo.
La cantante tendrá un rol muy especial en la producción de Netflix. "La One en el centro de la locura", resumió.
En diálogo con “LAM” (América), Lali describió la experiencia y aseguró que trabajar en una ficción sobre Moria representa un verdadero hito en su carrera. “Cuando participás en algo de Moria Casán, sentís que todo en tu vida está bien”, bromeó, y mostró admiración por la diva
Si bien evitó revelar el contenido exacto de su escena, Lali adelantó que su participación se da en un contexto de alto impacto visual. Contó que se trata de una gran fiesta, con muchos invitados y con Moria como eje absoluto de la situación, fiel a su impronta arrolladora.
“La One como el centro de la locura”, contó.
Lali también destacó el nivel de producción de la serie y el ritmo intenso de las jornadas de grabación: “Ella es épica, ahora está rodando, además había sesiones de fotos, teníamos que hacer como varias cosas los invitados”, relató.
En los últimos días circularon imágenes de la grabación que muestran a Lali caracterizada para la serie, junto a postales de Moria Casán y otros invitados como Vicky y Stefy Xipolitakis y Fernando “Pato” Galmarini, quienes también formarán parte del proyecto.
Netflix confirmó la realización de una serie basada en la trayectoria de Moria Casán, una propuesta que no busca ser una biopic tradicional sino una historia “inspirada en” su vida, su carrera y su impacto cultural. El relato abordará sus comienzos, su consagración como vedette, actriz y figura mediática, y su consolidación como un personaje disruptivo que marcó a generaciones.
Uno de los puntos que más llamó la atención es la decisión creativa de que tres actrices interpreten a Moria Casán en diferentes momentos de su vida: Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, hija de la propia Moria quien en una oportunidad relató lo raro que fue “dormir con su padre”, para la ficción por supuesto.
La serie se graba íntegramente en Argentina, con locaciones en Buenos Aires y Mar del Plata, ciudad clave en la historia teatral y mediática de Casán. Desde el set ya trascendieron imágenes del vestuario y la caracterización de las actrices, que despertaron un fuerte entusiasmo en redes sociales.
Por el momento, Netflix no anunció la fecha oficial de estreno, ni la cantidad de episodios o su duración. Tampoco se conocen en detalle los límites entre realidad y ficción, ya que el proyecto se presenta como una serie inspirada en hechos reales y no como una reconstrucción estrictamente biográfica