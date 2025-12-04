Lali Espósito reveló cómo será su participación en la serie de Moria Casán para Netflix

Una cita con la magia y el humor: Agustín Saitta regresa a su provincia para dar un show sorprendente

En diálogo con “LAM” (América), Lali describió la experiencia y aseguró que trabajar en una ficción sobre Moria representa un verdadero hito en su carrera. “ Cuando participás en algo de Moria Casán, sentís que todo en tu vida está bien ”, bromeó, y mostró admiración por la diva

Si bien evitó revelar el contenido exacto de su escena, Lali adelantó que su participación se da en un contexto de alto impacto visual. Contó que se trata de una gran fiesta, con muchos invitados y con Moria como eje absoluto de la situación, fiel a su impronta arrolladora.

Lali también destacó el nivel de producción de la serie y el ritmo intenso de las jornadas de grabación : “Ella es épica, ahora está rodando, además había sesiones de fotos, teníamos que hacer como varias cosas los invitados”, relató.

LALI PRESENTE EN LA GRABACIÓN DE LA SERIE DE MORIA: "Es un privilegio" Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ehxsIcs0I7

En los últimos días circularon imágenes de la grabación que muestran a Lali caracterizada para la serie, junto a postales de Moria Casán y otros invitados como Vicky y Stefy Xipolitakis y Fernando “Pato” Galmarini, quienes también formarán parte del proyecto.

Vicky y Stefi Xipolitakis saliendo del set de grabación. Vicky y Stefi Xipolitakis saliendo del set de grabación. gentileza

Lo que se sabe de la serie de Moria Casán en Netflix

Netflix confirmó la realización de una serie basada en la trayectoria de Moria Casán, una propuesta que no busca ser una biopic tradicional sino una historia “inspirada en” su vida, su carrera y su impacto cultural. El relato abordará sus comienzos, su consagración como vedette, actriz y figura mediática, y su consolidación como un personaje disruptivo que marcó a generaciones.

Uno de los puntos que más llamó la atención es la decisión creativa de que tres actrices interpreten a Moria Casán en diferentes momentos de su vida: Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, hija de la propia Moria quien en una oportunidad relató lo raro que fue “dormir con su padre”, para la ficción por supuesto.

Griselda Siciliani como Moria Casán Netflix Argentina

La serie se graba íntegramente en Argentina, con locaciones en Buenos Aires y Mar del Plata, ciudad clave en la historia teatral y mediática de Casán. Desde el set ya trascendieron imágenes del vestuario y la caracterización de las actrices, que despertaron un fuerte entusiasmo en redes sociales.

Sofía Gala como Moria Casán

Por el momento, Netflix no anunció la fecha oficial de estreno, ni la cantidad de episodios o su duración. Tampoco se conocen en detalle los límites entre realidad y ficción, ya que el proyecto se presenta como una serie inspirada en hechos reales y no como una reconstrucción estrictamente biográfica