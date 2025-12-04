4 de diciembre de 2025 - 17:02

El nuevo drama romántico francés de época, y con enfoque feminista, disponible en HBO Max

La serie sigue la historia de una mujer que debe aprender a manipular y traicionar, en el camino amoríos que la harán dudar.

Se trata de “La marquesa de Merteuil”, una producción que funciona como precuela de “Las amistades peligrosas”, la célebre novela de Pierre Choderlos de Laclos publicada en 1782. La historia pone el foco en Isabelle de Merteuil, interpretada por Anamaria Vartolomei, y explora los orígenes de la mujer que, años más tarde, se convertiría en una de las figuras más manipuladoras y fascinantes de la literatura.

Intrigas, deseo y poder en París

Ambientada en la alta sociedad parisina anterior a la Revolución Francesa, la serie retrata una sociedad rígida, desigual y dominada por los hombres. Huérfana y sin fortuna, Merteuil es seducida y abandonada por Valmont (Vincent Lacoste), hecho que marca el inicio de su transformación. Decidida a no volver a ser una víctima, Isabelle aprende a moverse entre alianzas peligrosas, juegos de seducción y traiciones cuidadosamente planificadas.

Bajo la tutela de la influyente Madame de Rosemonde, interpretada por Diane Kruger, la protagonista accede a los círculos más exclusivos del poder parisino. Allí, lujo y crueldad conviven en perfecta armonía, y cada gesto puede significar ascenso o caída. Entre amantes, rivales y antiguos sentimientos que resurgen, Merteuil desarrolla una habilidad extraordinaria para la manipulación, aunque nunca logra desprenderse del todo de su vínculo ambiguo con Valmont.

El elenco incluye a figuras destacadas del cine y la televisión francesa e internacional: Lucas Bravo como el conde de Gercourt, Noée Abita como Madame de Tourvel, Julien de Saint-Jean como Louis de Germain, Fantine Harduin como Cécile de Volanges, Samuel Kircher como el caballero Danceny y Sandrine Blancke como Madame de Volanges.

Una relectura feminista de un clásico

Uno de los grandes aciertos de la serie es su enfoque feminista. Sin renunciar al erotismo y la carga sexual presentes en la obra original, La marquesa de Merteuil propone una lectura empoderada del personaje central, mostrando cómo la manipulación y el cálculo se convierten en herramientas de supervivencia en una sociedad que margina, humilla y somete a las mujeres.

