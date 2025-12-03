Con una idea aterradora: la nueva miniserie de 4 capítulos que lidera en Netflix

La producción sobre catástrofes naturales es de Noruega y cuenta con episodios de 50 minutos cada uno.

La serie de Netflix que plantea el horror de una hipótesis sobre una catástrofe climática.

¿Qué pasaría si hace erupción un volcán y genera un tsunami? Esa hipótesis formula, en apenas cuatro capítulos, la nueva miniserie de Netflix que logra combinar ciencia, drama familiar y supervivencia, convirtiéndose en una de las propuestas más vista del catálogo de la plataforma.

“La Palma” es una miniserie noruega, con capítulos de 50 minutos cada episodio. La trama parte de una inquietante incógnita científica: la posibilidad de que una erupción volcánica en la isla canaria de La Palma provoque un colapso capaz de generar un mega-tsunami que afecte a las costas del Atlántico.

Creada por Martin Sundland, Lars Gudmestad y Harald Rosenløw-Eeg, y dirigida por Kasper Barfoed, la producción se convirtió rápidamente en un éxito global. A menos de un año de su estreno, logró posicionarse en el Top 10 de Netflix en más de 90 países.

Uno de los puntos más destacados es su ambiciosa puesta en escena: más de mil extras locales, locaciones reales en La Palma y Tenerife, y una realización que combina realismo científico con escenas de gran intensidad emocional, claves para sostener el suspenso a lo largo de los cuatro episodios.

"La Palma": de qué va la nueva miniserie de Netflix La historia sigue a una familia noruega que viaja a la isla para pasar unas tranquilas vacaciones de Navidad. Lo que comienza como una estadía paradisíaca se transforma rápidamente en una pesadilla cuando Marie Ekdal, una joven y decidida investigadora local, detecta señales inequívocas de una erupción volcánica inminente.

Embed - LA PALMA Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix / Disaster series Mientras la científica lucha contrarreloj para convencer a las autoridades de ordenar una evacuación masiva, la familia protagonista —junto a miles de turistas y residentes— queda atrapada en una situación límite. Entre ríos de lava, desinformación y el temor a un posible colapso del volcán, la isla enfrenta una doble amenaza que podría desatar una devastadora ola gigante. Con tensión constante, pocos episodios y un escenario tan bello como peligroso, "La Palma" se consolida como una de las miniseries apocalípticas más impactantes disponibles actualmente en Netflix.