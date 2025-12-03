3 de diciembre de 2025 - 10:12

Con una idea aterradora: la nueva miniserie de 4 capítulos que lidera en Netflix

La producción sobre catástrofes naturales es de Noruega y cuenta con episodios de 50 minutos cada uno.

La serie de Netflix que plantea el horror de una hipótesis sobre una catástrofe climática.&nbsp;

La serie de Netflix que plantea el horror de una hipótesis sobre una catástrofe climática. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Causa Cuadernos: acusan a Cristina Kirchner como "principal receptora" del circuito de coimas

Por Redacción Política
Tragedia en Ruta 2 tras el vuelco de un colectivo.

Volcó un micro en Ruta 2 rumbo a un acto de Kicillof y murieron dos personas: cuál es principal la hipótesis

Por Redacción Policiales

“La Palma” es una miniserie noruega, con capítulos de 50 minutos cada episodio. La trama parte de una inquietante incógnita científica: la posibilidad de que una erupción volcánica en la isla canaria de La Palma provoque un colapso capaz de generar un mega-tsunami que afecte a las costas del Atlántico.

Creada por Martin Sundland, Lars Gudmestad y Harald Rosenløw-Eeg, y dirigida por Kasper Barfoed, la producción se convirtió rápidamente en un éxito global. A menos de un año de su estreno, logró posicionarse en el Top 10 de Netflix en más de 90 países.

Uno de los puntos más destacados es su ambiciosa puesta en escena: más de mil extras locales, locaciones reales en La Palma y Tenerife, y una realización que combina realismo científico con escenas de gran intensidad emocional, claves para sostener el suspenso a lo largo de los cuatro episodios.

"La Palma": de qué va la nueva miniserie de Netflix

La historia sigue a una familia noruega que viaja a la isla para pasar unas tranquilas vacaciones de Navidad. Lo que comienza como una estadía paradisíaca se transforma rápidamente en una pesadilla cuando Marie Ekdal, una joven y decidida investigadora local, detecta señales inequívocas de una erupción volcánica inminente.

Embed - LA PALMA Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix / Disaster series

Mientras la científica lucha contrarreloj para convencer a las autoridades de ordenar una evacuación masiva, la familia protagonista —junto a miles de turistas y residentes— queda atrapada en una situación límite. Entre ríos de lava, desinformación y el temor a un posible colapso del volcán, la isla enfrenta una doble amenaza que podría desatar una devastadora ola gigante.

Con tensión constante, pocos episodios y un escenario tan bello como peligroso, "La Palma" se consolida como una de las miniseries apocalípticas más impactantes disponibles actualmente en Netflix.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dua Lipa y Maná cantaron un clásico del rock latinoamericano Oye mi amor.

Dua Lipa hizo historia en México al cantar "Oye mi amor" junto a Fher de Maná

Por Redacción Espectáculos
Los Simpson llegan con una nueva temporada de la serie más longeva del mundo.

Cuándo se estrena la temporada 37 de "Los Simpson" en Disney+: por qué es clave para la historia de la serie

Por Redacción Espectáculos
Imagen ilustrativa.

Gala de los Personajes del Año: las figuras del streaming y la televisión que estarán presentes

Por Redacción Espectáculos
Dalma y Gianinna en el juicio tras la muerte de su padre.

Nueva fecha para el juicio de Diego Maradona: la reacción de Dalma y Gianinna

Por Redacción Espectáculos