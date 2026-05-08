De Argentina al mundo: Trueno mostró el detrás de escena de su paso por el programa de Jimmy Fallon

Trueno compartió con sus seguidores una serie de imágenes inéditas de su participación en el programa de Jimmy Fallon y dejó uno de los momentos más comentados de su viaje a New York City : su encuentro con Mick Jagger . El artista argentino publicó un carrusel con postales del backstage, recorridos por la ciudad y escenas de su presentación en la televisión estadounidense, donde interpretó canciones de su nuevo trabajo discográfico, TURR4ZO.

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“Nueva York City baby”, escribió el músico en sus redes sociales junto a las fotografías que resumieron su experiencia en el reconocido ciclo nocturno. En las primeras imágenes apareció en los pasillos del estudio con ropa deportiva, mate y termo en mano, antes de salir al escenario. Luego se mostró junto a Fallon minutos antes de la entrevista y de su actuación en vivo.

Uno de los momentos destacados del detrás de escena fue el regalo que Trueno le entregó al conductor estadounidense. El rapero apareció ofreciéndole un set personalizado de mate y termo dentro de una canasta, un gesto que Fallon recibió con entusiasmo y agradecimiento.

Las imágenes mostraron el abrazo entre ambos luego de que el conductor reconociera el símbolo tradicional argentino. El intercambio rápidamente generó repercusión entre los seguidores del artista, que celebraron la presencia de elementos de la cultura argentina en uno de los programas más vistos de la televisión norteamericana.

La foto con Mick Jagger que se volvió viral

La postal que más repercusión tuvo fue la que reunió a Trueno con Mick Jagger, otra de las figuras invitadas al programa esa noche. En la imagen, el músico argentino aparece señalando al líder de The Rolling Stones como símbolo de admiración, mientras Jagger sonríe y lo toma del hombro.

La fotografía rápidamente se viralizó entre fanáticos del rap y del rock internacional, que destacaron el cruce generacional entre ambos artistas. El encuentro se produjo en el backstage del programa y quedó registrado como uno de los momentos más importantes de la visita del argentino a Estados Unidos.

trueno jimmy fallon

Trueno llevó “TURR4ZO” al prime time estadounidense

Durante su participación en el ciclo, Jimmy Fallon presentó al artista argentino destacando el lanzamiento de su nuevo álbum. “Tocando el tema que le da título a su nuevo álbum, TURR4ZO, bienvenido Trueno”, anunció el conductor mientras sostenía el disco frente a cámara.

La actuación comenzó con un ambiente oscuro y el sample de “Tirate un paso”, de Los Wachiturros, antes de que el rapero desplegara sus primeras rimas sobre el escenario.

Trueno estuvo acompañado por su banda, integrada por músicos como Leo Genovese, Pedro Pasquale, Nico Taranto y Nacho Mateu. En las imágenes de backstage se los vio celebrando la oportunidad de representar la música argentina en el prime time de Estados Unidos y compartiendo momentos distendidos junto al equipo del programa.