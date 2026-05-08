Pampita confirmó su separación de Martín Pepa y habló del desgaste de la relación a distancia

Pampita confirmó el final de su relación con Martín Pepa después de dos años de pareja. La modelo habló públicamente sobre la ruptura durante una breve conferencia de prensa y aclaró que la decisión no estuvo relacionada con terceros ni conflictos personales, sino con las dificultades que implica mantener una relación a distancia .

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La pareja ya había atravesado una separación temporal en julio del año pasado, aunque posteriormente retomó el vínculo. Sin embargo, la distancia volvió a convertirse en un obstáculo difícil de sostener. Mientras el polista reside actualmente en New York City , Pampita continúa instalada en Buenos Aires junto a sus hijos y enfocada en sus compromisos laborales.

Durante sus declaraciones, la conductora pidió que no se difundieran versiones falsas sobre el motivo de la separación y destacó el vínculo afectuoso que mantiene con Martín Pepa y su entorno familiar . “No quiero que ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona. Yo lo adoro, mi familia también, mis amigos también . No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son”, expresó.

La modelo explicó que la distancia terminó afectando la relación pese al esfuerzo de ambos por sostenerla. “Es algo importante. La distancia no la podés negar , pero está todo bien. La mejor”, afirmó.

Pepa y pampita Martín Pepa y Pampita, en una de sus últimas apariciones juntos. gentileza

“Nada fue tiempo perdido”

Lejos de mostrarse dolida o resentida, Pampita recordó la relación con cariño y aseguró que conserva buenos recuerdos de la etapa compartida. “En el amor entrego todo. Nada fue tiempo perdido porque lo pasé muy lindo y tengo muy lindos recuerdos”, sostuvo.

También dejó abierta la posibilidad de reencontrarse en el futuro, aunque evitó proyectar escenarios. “Una nunca sabe las vueltas de la vida. Yo tengo, de verdad, la mejor con Martín. Él es un amor. Divino, generoso, todos lo amamos y está todo bien entre nosotros”, comentó.

Además, destacó que continuará manteniendo relación con la familia del polista y remarcó que la separación se dio en buenos términos. “No hay nada malo que haya pasado”, señaló.

Su presente sentimental y el deseo de estar sola

Pampita reconoció que la experiencia de una relación a distancia fue algo nuevo para ella y aseguró no arrepentirse de haberlo intentado. Según explicó, ambos pusieron esfuerzo y compromiso para sostener el vínculo, aunque las circunstancias terminaron pesando más. “Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor y toda la voluntad del mundo e igual sigue siendo difícil”, expresó.

La modelo también aclaró que actualmente no tiene interés en comenzar una nueva relación y que prefiere enfocarse en sí misma, sus hijos y su trabajo. “Hoy no quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie ni mucho menos”, afirmó. Para cerrar, Pampita aseguró atravesar este momento con tranquilidad y priorizando su bienestar personal. “Estoy muy tranquila, y me voy a enfocar en mí y nada más que eso”, concluyó.