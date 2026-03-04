4 de marzo de 2026 - 12:44

Este es el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes, gimnasio y una enorme pileta

Es un castillo magnífico, adornado con lujosos detalles asiáticos, que le aseguran a la modelo comodidad y seguridad.

Pampita se mudó a un castillo, lejos de la inseguridad que vivió en su anterior casa.

Pampita se mudó a un castillo, lejos de la inseguridad que vivió en su anterior casa.

La info se conoció en el programa de Moria Casán: “No se fue a una casa, se fue a un palacio francés de 983 metros cuadrados, 5 dormitorios, 14 ambientes, 4 baños, 3 toilettes, 2 cocheras”.

Pampita
Pampita se mudó a un castillo, lejos de la inseguridad que vivió en su anterior casa.

Pampita se mudó a un castillo, lejos de la inseguridad que vivió en su anterior casa.

Pampita
Pampita se mudó a un castillo, lejos de la inseguridad que vivió en su anterior casa.

Pampita se mudó a un castillo, lejos de la inseguridad que vivió en su anterior casa.

Además, explicaron que, por un pedido del abogado Fernando Burlando, no pueden difundirse imágenes del exterior. Desde el ciclo detallaron que el terreno cuenta con gimnasio, pileta, parrilla y solarium.

En el mencionado lugar celebraron los 18 años de su hijo Bautista. “Es una locura su nuevo hogar”, señalaron. Sobre esta espectacular propiedad, se aclaró que no la compró, ya que ella por política personal prefiere alquilar.

En ese sentido, se supo otra razón de peso que la motivó a mudarse: “En la anterior casa pagaba 10 mil dólares por mes y ahora está en 15 mil dólares”. Por último, la propiedad, que está en venta por casi 12 millones de dólares, pertenece al empresario pampeano Darío Ahuad, ex marido de Milagros Small.

Moria Casán liquidó a Pampita por su elección

La cantidad de cosas que tiene este palacio donde hoy en día vive Carolina Ardohain con sus hijos (y donde vivirá Martín Pepa cuando esté en nuestro país), hizo que Moria Casán le tire algunos darditos a la modelo. "Yo les diría que revisen los caños. En casas viejas como estas antes que mirar la pileta, la parrilla o los garages hay que revisar las tuberías", indicó.

"Hay que averiguar cómo están las cañerías porque después hay una baranda. Cuando no cambian las cañerías, vos sabés que el agua estancada tiene el mismo olor de la cloaca, entonces parece que vivís adentro de un inodoro. De las casas viejas arreglen las cañerías", dijo Moria entre risas.

