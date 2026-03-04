Tato Algorta se accidentó en Uruguay: así quedó el auto del ex Gran Hermano

El campeón vigente del reality sufrió un fuerte accidente mientras manejaba en su país. Los detalles.

Tato Algorta sufrió un accidente en Uruguay, su país natal, y generó preocupación en las redes luego de quea algunas fuentes aseguraran que había volcado. Sin embargo, el campeón de la última edición de Gran Hermano (Telefe) le contó a Laura Ubfal que el vehículo no dio vueltas, pero sí quedó destrozado por el choque.

En medio de la incertidumbre de sus fans, que querían saber todo acerca de su estado de salud, Santiago del Moro transmitió tranquilidad al aclarar que estaba fuera de peligro.

“El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”, expresó. Ahora se conoció una foto del episodio, donde quedó en evidencia que el vehículo tiene un impacto en el techo. La imagen fue compartida por el influencer El Laucha y no tardó en viralizarse.

Tato Algorta Tato Algorta se accidentó en Uruguay. web El siniestro se produjo este martes por la noche en Dolores, ciudad correspondiente al departamento del mismo nombre. Hasta el momento, el campeón de la última edición de GH no habló en sus redes oficiales sobre el tema.

Qué dijo Santiago del Moro sobre la salud de Tato Algorta Mientras se desarrollaba en vivo la gala de Gran Hermano Generación Dorada, el accidente de Tato Algorta en Uruguay ya había ocurrido y el ex participante estaba siendo trasladado en ambulancia para realizarse los controles médicos correspondientes.