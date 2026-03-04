4 de marzo de 2026 - 08:25

Tato Algorta se accidentó en Uruguay: así quedó el auto del ex Gran Hermano

El campeón vigente del reality sufrió un fuerte accidente mientras manejaba en su país. Los detalles.

Tato Algorta se accidentó en Uruguay.

Tato Algorta se accidentó en Uruguay.

Tato Algorta sufrió un accidente en Uruguay, su país natal, y generó preocupación en las redes luego de quea algunas fuentes aseguraran que había volcado. Sin embargo, el campeón de la última edición de Gran Hermano (Telefe) le contó a Laura Ubfal que el vehículo no dio vueltas, pero sí quedó destrozado por el choque.

“El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”, expresó. Ahora se conoció una foto del episodio, donde quedó en evidencia que el vehículo tiene un impacto en el techo. La imagen fue compartida por el influencer El Laucha y no tardó en viralizarse.

Tato Algorta se accidentó en Uruguay.

Tato Algorta se accidentó en Uruguay.

El siniestro se produjo este martes por la noche en Dolores, ciudad correspondiente al departamento del mismo nombre. Hasta el momento, el campeón de la última edición de GH no habló en sus redes oficiales sobre el tema.

Qué dijo Santiago del Moro sobre la salud de Tato Algorta

Mientras se desarrollaba en vivo la gala de Gran Hermano Generación Dorada, el accidente de Tato Algorta en Uruguay ya había ocurrido y el ex participante estaba siendo trasladado en ambulancia para realizarse los controles médicos correspondientes.

Tato Algorta
Así quedó el auto del ex Gran Hermano tras el accidente.

Así quedó el auto del ex Gran Hermano tras el accidente.

La información comenzó a circular con cautela y fue recién sobre el cierre del programa cuando se decidió comunicarla públicamente, una vez confirmados los datos y su buen estado de salud. “No le pasó nada. El auto tuvo destrozos pero él está muy bien. Abrazos para él”, confesó el conductor estrella de Telefe.

A lo largo de esta semana, Algorta volverá al país y reaparecerá en las galas de Gran Hermano 2026, donde se desempeña como panelista.

