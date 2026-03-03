Wanda Nara vació su casa de Milán y desató críticas por un detalle vinculado a Mauro Icardi

La publicación mostró desde sillones y mesas hasta pertenencias de sus hijas, en el marco de una reorganización que, según explicó, incluyó donaciones y restauraciones.
El post de Wanda Nara
“Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando”, escribió al publicar la foto. El gesto ocurrió casi dos años después de haber confirmado el final de su matrimonio con el futbolista. Entre los elementos descartados, uno llamó especialmente la atención: el respaldo de la cama pintado con las iniciales de ambos sobre fondo blanco. La imagen fue interpretada como un símbolo del cierre definitivo de esa etapa.
La publicación reactivó comentarios sobre la relación que mantuvieron y el tiempo transcurrido desde la separación. También sorprendió que entre los objetos retirados hubiera veladores, armarios, videojuegos de las niñas y otros muebles que formaban parte de la vida cotidiana familiar en Italia.
La reacción en televisión
El tema se debatió en el programa DDM, donde analizaron las imágenes difundidas. En tono irónico, deslizaron que la empresaria podría haber reutilizado el respaldo con su actual pareja, Martín Migueles, aprovechando la inicial “M”. Sin embargo, la conductora Mariana Fabbiani fue contundente con su opinión: “Es una grasada. Mejor que lo tire”.
Las declaraciones sumaron un nuevo capítulo a la exposición mediática que rodea a la empresaria y a su expareja, cuya historia continúa generando interés aun después de la ruptura formal.