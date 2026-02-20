El cumpleaños del hijo de Wanda Nara y Maxi López reunió a toda su familia: el polémico saludo de su padre

El hijo de Wanda Nara y Maxi López celebró su cumpleaños número 14 rodeado de saludos, mensajes afectuosos y gestos públicos de cariño de su familia. La jornada estuvo marcada por homenajes en redes sociales, recuerdos compartidos y una celebración íntima que reunió a padres, hermanos, abuela y allegados.

Wanda Nara fue una de las primeras en dedicarle palabras a su hijo. La empresaria publicó una fotografía de Benedicto cuando era pequeño y expresó: “Feliz cumple Bene, gracias por ser tan buen hijo y hermano. Solo pido que Dios siempre te proteja y puedas cumplir tus sueños. Sos mi vida, mamá siempre te va a cuidar y acompañar . Te amo con toda mi alma”.

Además, compartió distintos videos familiares. En uno de ellos, grabado en blanco y negro, el adolescente le dice: “¡Hola, mami! No quiero, no quiero que te mueras y... yo te quiero salvar la vida y… estamos todos con vos, somos una familia. Yo te amo tanto, te amo tanto yo”. En otro registro se lo observa jugando con sus hermanas menores, reflejando el vínculo cercano dentro del hogar.

Por su parte, Maxi López publicó una selfie junto a su hijo y l e dedicó un saludo breve: “Feliz cumpleaños Benchu” , acompañado por una imagen actual que mostró la relación entre ambos.

Los hermanos de Benedicto también participaron activamente de los festejos. Valentino compartió una imagen del momento en que el cumpleañero soplaba las velas, mientras que Constantino publicó fotos de celebraciones familiares y escribió: “ Feliz cumple a Benchuu ”.

Las muestras de afecto también llegaron desde el entorno ampliado. Carola Sánchez Aloe, pareja de Valentino, le dedicó un mensaje en redes sociales junto a una imagen familiar. Daniela Christiansson, actual pareja de Maxi López, publicó un collage de fotos y videos con recuerdos compartidos con el adolescente.

A los saludos se sumó Nora Colosimo, abuela materna del joven, quien compartió una fotografía abrazándolo y escribió: “Feliz cumple amorcito de mi vida. Benjy de mi corazón, te amo tanto”. Además, le dedicó un video con imágenes que recorren distintos momentos de su vida y lo describió como “el más familiero, el más inteligente, el más cariñoso, el más tierno”.

Una celebración familiar íntima

La noche del festejo tuvo lugar en la casa de Wanda Nara, donde se organizó un encuentro familiar. La previa mostró a varios integrantes del entorno reunidos alrededor de una mesa decorada con flores y bandejas con comida, en un ambiente distendido.

Durante la celebración, Maxi López compartió el momento junto a sus tres hijos, mientras que Martín Migueles, entonces pareja de Wanda, también participó del encuentro. El clima reflejó cercanía y unidad, con una reunión pensada especialmente para homenajear al adolescente en su día.