Catering, piñata, juegos y más: el cumpleaños de un perro que se volvió viral

Una usuaria de TikTok compartió un video del festejó el cumpleaños de su perro “Narco” , un simpático Golden Retriever y generó gran ternura y repercusión.

Para su cumpleaños número 2 su familia le organizó una fiesta que se volvió viral en redes. Las imágenes fueron difundidas en la cuenta @narqui_dorado , creada especialmente para compartir escenas de la vida del perro. “ ¡Me llamo Narco y soy un Golden muy malcriado!”, escriben en la descripción del perfil donde se observan videos de su vida cotidiana.

La celebración, realizada en el patio de su casa, incluyó invitados, catering especial para mascotas y una piñata repleta de pelotas. El video del evento ya superó las 2 millones de reproducciones en las redes sociales.

En el clip se observa al cumpleañero muy entusiasmado desde el momento en que llegan los invitados a su celebración. El perrito recibió aproximadamente a ocho amigos de cuatro patas con quienes compartió su día. En las imágenes se ve cómo Narco jugó, corrió y hasta se metió al agua.

El evento contó incluso con un equipo de animación que adaptó actividades caninas para el entretenimiento de los invitados.

Embed

El festejo tuvo un catering perruno 100% adaptado para ellos, con helados incluidos y una torta especial donde el cumpleañero estuvo rodeado de su familia. También se repartieron bolsitas de regalo para los asistentes y hubo una piñata llena de pelotas. Además, Narco recibió una mochila personalizada hecha medida que le regaló su “abuela”.

Al terminar la celebración, el cansancio lo venció. Según mostró su familia con imágenes de Narco descansando, el perro “quedó planchado”, escribió su dueña, quien además agradeció a los presentes y a los seguidores por el cariño recibido.

El clip generó grandes repercusiones entre los usuarios, quienes en la sección comentarios compartieron fotos de sus propios perros y enviaron saludos a Narco.

“¡Qué lindo cumpleaños!”, “Tiene más amigos que yo”, “Necesito ir a un cumpleaños de perros. lo necesito urgente”, fueron algunos de los mensajes más destacados.