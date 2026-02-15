15 de febrero de 2026 - 12:05

Si nunca tuviste perro: las 5 razas que perdonan errores de principiantes y facilitan la convivencia

Elegir bien la raza te ahorra años de estrés: conocé los perros que se adaptan a vos, toleran fallas de crianza y son ideales para quienes debutan como dueños.

Si querés adoptar un perro por primera vez, tené en cuenta las características de estas razas.

Si querés adoptar un perro por primera vez, tené en cuenta las características de estas razas.

Foto:

Por Sofía Serelli

Dar el paso de sumar un perro a la familia genera tanta ilusión como dudas sobre la convivencia. No todas las razas se adaptan igual a quien debuta como dueño: algunas requieren pulso firme, mientras que otras destacan por su "voluntad de complacer", facilitando el aprendizaje y la armonía en el hogar.

Elegir la mascota adecuada es un paso crítico, ya que no todos los perros tienen las mismas necesidades de ejercicio o entrenamiento. Algunos animales pueden ser más testarudos o demandantes, lo que puede sobrepasar a quienes no tienen experiencia previa en la crianza canina.

image

Para los principiantes, lo ideal es buscar ejemplares que tengan un carácter amigable, entusiasmo por aprender y una gran adaptabilidad a diferentes entornos. Estas características permiten que el animal tolere pequeños errores de entrenamiento sin que se arruine la convivencia.

Las razas que perdonan tus fallas de entrenamiento

El Golden Retriever es, sin dudas, uno de los favoritos por su naturaleza bondadosa y sociable. Se considera un perro autosuficiente y fácil de cuidar, lo que lo vuelve ideal para familias activas que disfrutan de trabajar y jugar junto a su mascota.

image

Si el espacio es una preocupación, el Caniche es una opción excelente que está recuperando terreno en las ciudades. Al existir en varios tamaños, desde el toy hasta el grande, se adapta a cualquier vivienda. Es un animal muy inteligente y extrovertido, aunque requiere una inversión de tiempo en su pelaje, que crece rápido y necesita recortes frecuentes.

image

Para quienes sufren de alergias, el Bichón Frisé es la alternativa perfecta. Este perro pequeño y alegre pierde muy poco pelo, es sumamente adaptable y se siente muy cómodo viviendo en departamentos. Su carácter juguetón facilita la integración en hogares que nunca han tenido animales.

image

Espacios chicos y dueños activos: qué elegir

Por otro lado, el Maltés destaca como un compañero dócil y cariñoso que se lleva de maravillas con los niños. Es muy fácil de manejar en entornos urbanos y, al igual que el Bichón, muda muy poco pelo, siendo ideal para personas mayores o con sensibilidad alérgica.

image

Si buscás un perro que pueda acompañarte a tu lugar de trabajo o negocio, el Setter Irlandés es una opción interesante. Son perros alegres, amigables y no territoriales, lo que facilita su traslado a distintos entornos. Sin embargo, al tener un fuerte instinto de caza, requieren asistir a una escuela de adiestramiento desde el principio para mantener el control.

image

El error que confunde a tu perro y arruina la convivencia

Incluso con las razas más dóciles, existen hábitos de los dueños que pueden generar problemas. El error más común es la inconsistencia: permitirle subir al sofá hoy y prohibírselo mañana solo confunde al animal. Los perros, incluso los más aptos para principiantes, necesitan reglas claras y límites desde el primer día.

Otro fallo habitual es subestimar la socialización en los primeros meses. Es crucial que el perro tenga contacto con otras personas, animales y entornos para lograr un temperamento equilibrado.

Finalmente, recordá que castigar o regañar después de que pasó el tiempo no sirve de nada, ya que el perro no conectará su acción con el reto. La clave del éxito cotidiano es recompensar el comportamiento deseado de manera inmediata.

