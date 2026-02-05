Ni para saludar ni para jugar: qué significa realmente cuando tu perro te da la pata, según veterinarios

Interpretar el comportamiento canino suele ser un desafío y muchas veces proyectamos conductas humanas en nuestras mascotas. Cuando un perro extiende su pata, solemos creer que es un saludo o una invitación a jugar . Sin embargo, expertos advierten que este gesto es una de sus herramientas de comunicación más complejas y reveladoras.

La tendencia humana de atribuir nuestros propios comportamientos a los perros genera malentendidos constantes. Aunque para nosotros un apretón de manos sea un saludo formal, en el mundo canino las reglas son distintas: ellos no dependen de palabras, sino de un lenguaje corporal compuesto por movimientos, sonidos y hasta olores.

Cuando tu mascota te toca con su extremidad, está iniciando una conversación en su propio dialecto. No está tratando de ser educado ni imitando un gesto humano; está intentando involucrarse con vos de una manera profunda para transmitir un mensaje específico.

Muchos dueños cometen el error de responder siempre con juegos o juguetes ante el contacto físico de la pata. Se ha documentado que perros como Charlie, un Golden Retriever , utilizaban este recurso mientras sus dueños estaban ocupados con la computadora o un libro. En esos casos, el gesto no pedía una pelota, sino atención, afecto o una simple interacción emocional.

El problema surge cuando esta " conversación " se malinterpreta de forma sistemática. Si un perro da la pata para pedir cariño y recibe un juguete , el vínculo de comunicación se debilita . Peor aún, el animal puede estar expresando deseos tan básicos como la tentación por lo que estamos comiendo o simplemente la necesidad de ser acariciado durante un momento de relax.

Cómo diferenciar un pedido de mimos de un síntoma de dolor

La consecuencia más grave de no "leer" correctamente a nuestras mascotas tiene que ver con su salud física. El gesto de dar la pata puede ser una manifestación de angustia o malestar. Existen testimonios desgarradores de perros como Duke, un Gran Danés, que comenzó a dar la pata con una frecuencia inusual. Su dueño lo atribuyó a las ganas de jugar, pero el diagnóstico veterinario reveló que el animal sufría de artritis y estaba comunicando su dolor.

image

En el lenguaje silencioso de los perros, cada empujón con la pata puede ser un "me duele". Por eso, es vital nunca descartar un cambio en este comportamiento, especialmente si el perro parece persistente o desesperado. Las señales de alerta que acompañan a este pedido de ayuda suelen incluir:

Inclinación de la cabeza.

Gemidos leves o quejidos.

Mirada suplicante o de ansiedad. image

El poder de la observación: frecuencia y contexto en el hogar

La forma en que respondemos moldea la conducta futura del animal, ya que son aprendices rápidos de la relación causa-efecto. Si el perro nota que dar la pata le garantiza un premio de la mesa, repetirá la acción. Pero si el gesto es ignorado cuando busca afecto, el animal podría limitar su comunicación o buscar otras vías para hacerse entender.

Para descifrar la intención real, los expertos sugieren analizar la frecuencia y las situaciones que disparan el gesto. Un perro puede recurrir a su pata cuando se siente frustrado porque no obtiene lo que quiere, pero también cuando algo en su entorno le genera inquietud y busca el consuelo de su compañero humano. Al final del día, aprender este lenguaje es la única forma de pasar de la confusión a una conexión real.